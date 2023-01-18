الأربعاء 18 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أحمد السجينى: رعاية الكلاب الضالة طبيا يحتاج إلى أكثر من 500 مليون جنيه

الكلاب الضالة
الكلاب الضالة

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه تقدم بطلب إحاطة بالتعاون مع عدد لا بأس به من أعضاء البرلمان للوضع الأطر القانوينة الخاصة بالتعامل مع الكلاب الضالة.

 

مأوى الكلاب الضالة

وأكد المهندس أحمد السجيني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي أم سي"، مع الإعلامي رامي رضوان، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن الطب البيطري أكد أن رعاية الكلاب الضالة والتعامل معهم بصورة طبية صحيحة يحتاج إلى أكثر من 500مليون جنيه.

الكشف عن الكلاب الضالة

وأضاف في حديثه، أنه سيتم اصطياد وفرز للكلاب للكشف عن أمراض السعار، حيث في حال كان الكلب يعاني من السعار المتزايد فسوف يتم الرجوع الإفتاء لتنفيذ التخلص الرحيم المرخص من جمعية الرفق بالحيوان.

احمد السجيني الكلاب الضالة مجلس النواب مساء دى ام سى دي ام سي

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