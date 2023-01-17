نجلاء بدر: سعيدة برد فعل الجمهور على «كل أسبوع حكاية»

قالت الفنانة نجلاء بدر، إنه لا أحد يعمل في الفن ويتوقع النجاح للعمل الذي يشارك به على الإطلاق، معبرة: "سعيدة برد فعل الجمهور على مسلسل «في كل أسبوع حكاية»".

"كل أسبوع حكاية"

وأكدت بدر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامي رامي رضوان، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، أن مسلسل «كل أسبوع حكاية» يتناول حياة المشاهير بصورتها الطبيعية البعيدة عن الأضواء والعمل، قائلة: «الفنان شخص عادي جدًا وحياته طبيعية، وكنت حريصة جدًا على أني أكون طبيعية وواقعية في المسلسل وأنقل حياة المشاهير بصورتها الطبيعية للمشاهد».

آخر أعمال نجلاء بدر

يذكر أن أحدث أعمال الفنانة نجلاء بدر مسلسل بابلو، وحققت من خلاله نجاحًا جماهيريًا كبيرًا في العالم العربي، ودارت أحداثه حول سيد حسن، الشهير باسم بابلو، رجل عصامي، يساعد المحتاجين، يتمكن من كسب ثقة أحد رجال الأعمال، ويتولى حمايته، ولكن ابنه يكن كراهية شديدة لبابلو، في الوقت الذي يتعلق فيه قلب شقيقته بحب بابلو.