دينا المقدم لصالون التنسيقية: قانون الأحوال الشخصية يطبق منذ سنوات دون تطويره

قالت المحامية دينا المقدم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "إن قانون الأحوال الشخصية هو قانون جامد مطبق منذ سنوات طويلة جدًا، مع تطور الزمان والوقت وأخلاق الناس التى تغيرت والعادات والتقاليد التى بدأت تختفى من حياتنا والتكنولوجيا المفرطة التى أصبحنا نعيش فيها، وكان هناك انحدار فى فترة من الفترات فى المادة الدرامية والتى كانت تقوم بتقديس واحترام الترابط الأسرى للأسرة المصرية".

وتابعت المقدم، خلال مشاركتها في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول "قانون الأحوال الشخصية"، قائلة إن هذا القانون يطبق منذ فترة طويلة بدون تعديل، بنتكلم من العشرينيات تقريبًا، فليس من المنطقى أن نكون تحت ظل قانون ينظم أهم عنصر من عناصر المجتمع وهى الأسرة المصرية ويظل على مدار سنوات طويلة لم يتم تغييره أو تطويره.

وأكدت على أن حالة الندية التى تحدث بين الزوج والزوجة بعد الطلاق فى الأغلب تكون حالة انتقامية بين الطرفين، وشددت على أن مكاتب التسوية يكون بها موظف نمطى ليس معنيًا بالأمر وغير مهتم بتصالح الطرفين وأن تظل الأسرة مترابطة.

واستكملت دينا المقدم: "إننا مع الأسرة وليس مع طرف ضد الآخر، ويجب أن تكون هناك حالة من التماسك والترابط"، مشيرة إلى أن قانون الأحوال الشخصية من القوانين التي تمس وتتعلق بحياة المرأة والرجل والطفل والأسرة المصرية عامة.

أدار الحوار خلال الصالون، آدا جاد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وبمشاركة كل من: شيرين فتحى مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ودينا المقدم المحامية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعمرو عبدالباقى المحامى وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات، حول القضايا التي تُطرح في الحوار الوطني.