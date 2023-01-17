تامر فرج عن ضرب لوسى لزميلتها بمسرحية «الحفيد»: «بتتعصب بسرعة»

كشف الفنان تامر فرج، عن تفاصيل أزمة ضرب الفنانة لوسي لإحدى بطلات مسرحية "الحفيد" أمام الجمهور، خاصة بعد تطور الأمر ووصوله للنيابة.

الفنانة تفهم أشياء خاطئة وتتعصب بسرعة

وقال فرج، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر جديدة"، مع الإعلامية انجي أنور، والمذاع عبر فضائية etc: «الفنانة لوسي صدر منها بعض الأفعال غير اللائقة وتتنرفز بسرعة وتفهم أشياء خاطئة».

وأضاف: «لم نكن نريد أن يصل الأمر لخلاف أو أزمة بيننا مجتمعين وبين الأستاذة لوسي، وكنا بنبلع تصرفاتها على أساس إننا في النهاية أسرة واحدة وزملاء، واحترامًا لخشبة المسرح القومي أولا واحترامًا لسنها ثانيًا».

تفاصيل الأزمة

وتابع: «لكن للأسف الأستاذة صعدت الموضوع وحولته لأزمة، خاصة بعد أن تفوهت بما لا يصح أن يُقال على شاشات الفضائيات في حق زملائها من أعضاء الفرقة، والموضوع باختصار أن الفنانة لوسي كانت دائما ما تكرر أنها بطلة المسرحية ونجمة العرض وأن الناس هتيجي المسرح القومي عشان تشوف لوسي بتمثل؛ مما انعكس على تصرفاتها من تدخلات وتحكمات في كل صغيرة وكبيرة في العرض وحتى في أداء زملائها، وفي الشخصيات التي يؤدونها، ما شكل اعتداء واضحًا على صلاحيات المخرج وأحيانا على صلاحيات مدير الفرقة نفسه».

وأكمل: «ما حدث إهدار للمال العام بأن عملا مثل هذا لم يتم تصويره، كما تسببت في قطع عيش كل الفنانين الموجودين بالمسرحية».