الرى: «1500 منشأة للاستفادة من السيول»

قال المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الري، إن الدولة تتخذ إجراءات للإدارة المثلى للموارد المائية، لافتًا إلى أن قطاع المياه يواجه تحديات مثل الزيادة السكانية والتغيرات المناخية، والدولة المصرية تعامل مع التحديات، بهدف رئيسي، هو وصول المياه للمنتفعين، مزارعين وأي استخدامات أخرى.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن هناك مجهودا كبيرا من الوزارة في كل المجالات، أدى لتراجع الشكاوى لـ300 شكوى من بين ملايين المزارعين، وهو يعكس مجهود الوزارة لتوفير المياه، ووصولها للأراضي الزراعية في جميع المحافظات.

وأشار إلى أنه توجد إدارات للري في جميع المحافظات، للتعامل مع المنظومة المائية، خاصة الأمطار، مردفًا: "مقياس الاستفادة من الأمطار، هو كيف تحولها لنعمة، لو تساقطت على الجبال وتحولت لسيول وأنا غير مستعد تكون نقمة، لكننا عملنا 1500 منشئة للاستفادة من مياه السيول، ما حولها لنعمة.

وأردف: "المنشآت حجزت المياه لتفيد التجمعات البدوية للشرب والرعي، وتحمي المواطنين والمنشآت والطرق، كما أنه يتم الاستفادة من الأمطار المتساقطة في الوجه البحري والقبلي، لأنه قبل سقوط الأمطار بـ72 ساعة، يتم تخفيض مناسيب المياه والترع، لاستيعاب مياه الأمطار".