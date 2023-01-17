نائبة التنسيقية: ملف قانون الأحوال الشخصية موضوع الساعة حاليًا

قالت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الجميع يسأل عن قانون الأحوال الشخصية، متابعة: "فى أى مكان ندخله، الناس تسأل ماذا تفعلون فى قانون الأحوال الشخصية، سواء رجالًا أو سيدات، حيث إن القانون سيتم عرضه أمام مجلس النواب، وسيكون على طاولة الحوار والنقاش وسوف يأخذ مناقشات مستفيضة وموسعة ما بين النواب".

وأكدت "الشريف"، خلال مشاركتها في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول "قانون الأحوال الشخصية"، أن القانون الحالى مرت عليه فترة كبيرة من الزمن، كما أنه مضت عليه تغيرات كثيرة جدًا سواء تغيرات اجتماعية أو حتى تغيرات فى الأزمنة، وهو ما أدى إلى أن القانون به إشكاليات واضحة وصريحة ولا تحتاج إلى تأويل.

وأضافت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن القانون الجديد للأحوال الشخصية سيتضمن نصوصًا جيدة وسيكون في صالح الرجال والسيدات، بما يحقق الصالح العام.

وتابعت الشريف: "بعيدًا عن كونى امرأة لازم نتفق أن القانون كى يخرج للنور لازم يكون قانون متوازن وإلا سوف نرجع بعد كام سنة ونقول إن القانون غير مواكب للحدث".

وشددت على أنه من حق الرجل أن يرى أبناءه، وعن الجزئية الخاصة بالملف الواحد، قالت النائبة نشوى الشريف: أنا مع الملف الواحد، لأنه سيقلل من أمد التقاضى وهذا هو رأس المشكلة.

وقالت النائبة نشوى الشريف: عندما تأتى سيدة لكى تشتكى وتقول إنها أخذت وقتًا طويلًا لكى تأخذ النفقة، لكن الآن سوف يكون موجودًا ملف موحد وهذا أيضًا سيحمى الرجل، لأن الأول كان من الممكن رفع قضايا أمام دوائر مختلفة، ويتم الحكم على نفس الرجل حكمين، لأن لديه طفلين، ولكن الآن ملف موحد للقضية كلها، وهذا سيوفر وقتًا كبيرًا جدًا للطرفين.

أدار ت الحوار خلال الصالون، آدا جاد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وبمشاركة كل من، شيرين فتحى مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ودينا المقدم المحامية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعمرو عبدالباقى المحامى وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات، حول القضايا التي تُطرح في الحوار الوطني.