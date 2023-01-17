مارسيل كولر: اتفقت مع الإدارة على مهاجم الأهلى الجديد

كشف السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، عن آخر المستجدات الخاصة بمفاوضات النادي لتدعيم الصفوف بالتعاقد مع مهاجم.

ويبحث الأهلي عن التعاقد مع مهاجم في ظل تراجع أداء محمد شريف وشادي حسين، قبل دخول الفريق لمرحلة مهمة في الموسم بالمشاركة في كأس العالم للأندية ودوري أبطال إفريقيا.

وتأهل النادي الأهلي لنهائي بطولة كأس مصر موسم 2021-2022، بفوزه على سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف في دور نصف النهائي.

وارتبط النادي الأهلي بالتعاقد مع الكونغولي جاكسون موليكا خلال الميركاتو الشتوي الحالي، لكن ناديه بشكتاش التركي أكد أنه لا نية لديهم للتفريط في اللاعب.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "لدينا الوقت حتى نهاية الشهر الجاري، نستطيع التعاقد مع مهاجم، لكن المفاوضات تكون مرهقة".

وأضاف: "اخترت المهاجم الذي أرغب بالتعاقد معه، نتفاوض مع نادي ذلك المهاجم بالفعل وننتظر موقفهم، كما ذكرت المفاوضات مرهقة وكذلك المبالغ المادية".

وزاد: "من هو المهاجم؟ لن أخبركم، لكنني واثق بأننا قبل نهاية ذلك الشهر سنكون أبرمنا صفقة المهاجم".

وأردف: "اللاعب الجديد يجب أن يكون أفضل من العناصر الموجودة حاليًا، لن نشتري أي لاعب لمجرد أننا نريد التعاقد مع لاعب، يجب أن يكون مناسبًا لميزانيتنا، لدينا أيضًا لاعبون آخرون سيعودون من الإصابة كبيرسي تاو وطاهر محمد طاهر وغيرهم من اللاعبين".

ويواجه الأهلي في نهائي كأس مصر، بيراميدز الذي انتصر على الزمالك حامل اللقب بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لمثل.

وتقرر تأجيل نهائي كأس مصر والذى يجمع الأهلي وبيراميدز والذى كان محددًا له يوم 3 فبراير المقبل، بسبب مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية.

وأكد عامر حسين عضو اتحاد الكرة والمشرف على المسابقات أنه سيتم الإعلان عن الموعد الجديد لنهائي كأس مصر مع المؤجلات الخاصة بالنادي الأهلي لارتباطه بالمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية ومواجهة فريق أوكلاند سيتي يوم 1 فبراير.