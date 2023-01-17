بكلمات مؤثرة وحزينة.. حسام داغر ينعي والدته في ذكرى وفاتها

نعى الفنان حسام داغر والدته في ذكرى وفاتها وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك).

وقال داغر: "لما شعري بدأ يطلع فيه ابيض من ٤ سنين كان الابيض بيطلع في جناب بس فوق ودني و كان شكله جديد عليا بس اوقات كنت بحتاج اصبغه حسب الدور الي هعمله و اتعودت ان والدتي هي تصبغه ليا من صبغه بتاعتها.. لو عندي شغل قبلها .. لان كانت فكره الصبغه و الشعر الابيض جديده عليا و فضلت كده لحد ما تعبت هي و بقت صحتها متدهوره و في مره قالتلي انت سايب شعرك ضرب ابيض ليه كده و اصرت تقوم من السرير تعملي شعري و هي كانت صحتها تعبانه و مبقتش تروح كوافير بتاعها و شعرها كله ابيض برضه قلتلها بعد ما صبغتلي اقعدي انا كمان هعملك شعرك وكان شعرها جميل و تقيل و هي كانت قاصته عند الكوافير قصير الي هو تلت و تلتين و كانت علطول بيه في البيت كده و ده شكلها الي انا متعود عليه مش شكلها الي اغلب الناس عارفها بيه بالحجاب" .

وتابع "المهم انا عملت شعرها لاول مره ساعتها و و كان شكله جميل بعدها و رجعتها سريرها تاني .. كانت اول و اخر مره اعمل ده بس سابت عندي ذكري حلوه لما كانت تضحك علي اني مش عارف اوزع الصبغه و تقولي انا معرفش ازاي سبتك نعمل ده .. كان شعرها غالي عليها و لما كنا خايفين يقع بسبب التعب تقولي لا ربنا مش هيبهدلني قي اخر عمري و كانت عندها ثقه في ده .. امبارح كنت بحضر حفلة لعازفة الهارب منال محي الدين لقيتها عامله نفس قصه الشعر بتاعتك و غصب عني دموعي خانتني في الحفله لما افتكرت كل ده..هي دخلت المستشفي بعدها و توفت في العنايه المركزه قدامي و مكنتش مستوعب و الدكتور وانا واقف جمبه عند المكتب جوه العنايه و بيملي الممرض يقوله المريضه توفت في تمام الساعه ١١ :٣٣ دقيقه اثر هبوط حاد في الدوره الدمويه و القلب … بيقول ده و انا باصص علي سريرها و شايفها نايمه عادي و مش مستوعب بساطه التقرير الي بيكتبوه " .

واستكمل:"كانو بيكتبو بشكل روتيني و انا كل الي بفكر فيه استنوا انتوا ازاي بتكتبوا كده دي نايمه بس استنوا اعتقد انها لسه مش ميته و رحت ليها لقيت ممرضه بتفك منها الانابيب و اقولها استني شويه بتعملي ايه اديها فرصه هي هتبقي كويسه راحت الممرضه بكت و سابتني وحدي معاها .. بصيت حسيتها صاحيه و وشها عليه ابتسامه خفيفة .. قلتلها متخافيش علي اخواتي و متخافيش عليا و اشوفك علي خير و انا مش مصدق الي بقوله ليها و كل تفكيري هقول ايه لاخواتي الي واقفين بره العنايه، زي النهارده كان كل الكلام ده ليلة الجمعه ١٧ يناير ٢٠٢٠" .

واختتم داغر وقال:"يا رب صبرني و قدرني علي الم الرحيل و عارف انها في مكان احسن .. انا لما عملت العمره الاخيره ليكي كنت بدعي و بقول لربنا انا اخر مره كنت هنا هي كانت معايا في الحج و انت عارف مدي تعلقها بيك .. ساعتها اتجرأت و طلبت من ربنا في الطواف ان يديني اي اشاره انها عنده في الجنه و بعدين اتكسفت من الي بقوله و رجعت اعتذرت في ساعتها بقوله انا اسف مش مفروض احط شروط في كلامي و فجاه لقيت حزام الي فيه موبيلي و باسبوري فك ووقع مني علي الارض مع انه معمول بافيز حزام قوي و صعب يفك لقيت نفسي ببكي و انا بلم الحزام و قلت معقول انت سامعني و قريب مني قوي كده و عاوز تريح قلبي انها عندك في الجنه .. و من ساعتها و انا مطمن عليكي … في الجنه يا حبيبتي مع بابا الله يرحمه .. برجاء الدعاء لهما .. اليوم الذكري السنويه التالته لوالدتي الله يرحمها".