الثلاثاء 17 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بكلمات مؤثرة وحزينة.. حسام داغر ينعي والدته في ذكرى وفاتها

حسام و والدته
حسام و والدته

نعى الفنان حسام داغر والدته في ذكرى وفاتها وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك).

وقال داغر: "لما شعري بدأ يطلع فيه ابيض من ٤  سنين كان الابيض بيطلع في جناب بس فوق ودني  و كان شكله جديد عليا بس اوقات كنت بحتاج اصبغه حسب الدور الي هعمله و اتعودت ان والدتي هي تصبغه ليا من صبغه بتاعتها..  لو عندي شغل قبلها  .. لان كانت فكره الصبغه و الشعر الابيض جديده عليا  و فضلت كده لحد ما تعبت هي و بقت صحتها متدهوره و في مره قالتلي انت سايب شعرك ضرب ابيض ليه كده و اصرت تقوم من السرير تعملي شعري و هي كانت صحتها تعبانه و مبقتش تروح كوافير بتاعها و شعرها كله ابيض برضه قلتلها بعد ما صبغتلي اقعدي انا كمان هعملك شعرك وكان شعرها جميل و تقيل و هي كانت قاصته عند الكوافير قصير الي هو تلت و تلتين و كانت علطول بيه في البيت كده و ده شكلها الي انا متعود عليه مش شكلها الي اغلب الناس عارفها بيه بالحجاب" .

وتابع "المهم انا عملت شعرها لاول مره ساعتها و و كان شكله جميل بعدها و رجعتها سريرها تاني .. كانت اول و اخر مره  اعمل ده بس سابت عندي ذكري حلوه لما كانت تضحك علي اني مش عارف اوزع الصبغه و تقولي انا معرفش ازاي سبتك نعمل ده .. كان شعرها غالي عليها و لما كنا خايفين يقع بسبب التعب تقولي لا ربنا مش هيبهدلني قي اخر عمري و كانت عندها ثقه في ده .. امبارح كنت بحضر حفلة لعازفة الهارب منال محي الدين لقيتها عامله نفس قصه الشعر بتاعتك و غصب عني دموعي خانتني في الحفله لما افتكرت كل ده..هي دخلت المستشفي بعدها و توفت في العنايه المركزه قدامي و مكنتش مستوعب و الدكتور وانا واقف جمبه عند المكتب جوه العنايه و بيملي الممرض يقوله المريضه توفت في تمام الساعه ١١ :٣٣ دقيقه اثر هبوط حاد في الدوره الدمويه و القلب … بيقول ده و انا باصص علي سريرها و شايفها نايمه عادي و مش مستوعب بساطه التقرير الي بيكتبوه " .

واستكمل:"كانو بيكتبو بشكل روتيني و انا كل الي بفكر فيه استنوا انتوا ازاي بتكتبوا كده دي نايمه بس استنوا اعتقد انها لسه مش ميته و رحت ليها لقيت ممرضه بتفك منها الانابيب و اقولها استني شويه بتعملي ايه اديها فرصه هي هتبقي كويسه راحت الممرضه بكت و سابتني وحدي معاها .. بصيت حسيتها صاحيه و وشها عليه ابتسامه خفيفة .. قلتلها متخافيش علي  اخواتي و متخافيش عليا و اشوفك علي خير و انا مش مصدق الي بقوله ليها و كل تفكيري هقول ايه لاخواتي الي واقفين بره العنايه، زي النهارده كان كل الكلام ده ليلة الجمعه ١٧ يناير ٢٠٢٠" .

واختتم داغر وقال:"يا رب صبرني و قدرني علي الم الرحيل  و عارف انها في مكان احسن .. انا لما عملت العمره الاخيره ليكي كنت بدعي و بقول لربنا انا اخر مره كنت هنا هي كانت معايا في الحج و انت عارف مدي تعلقها بيك .. ساعتها اتجرأت و طلبت من ربنا في الطواف ان يديني اي اشاره انها عنده في الجنه و بعدين اتكسفت من الي بقوله و رجعت اعتذرت في ساعتها بقوله انا اسف مش مفروض احط شروط في كلامي و فجاه لقيت حزام الي فيه موبيلي و باسبوري فك ووقع مني علي الارض مع انه معمول بافيز حزام قوي و صعب يفك لقيت نفسي ببكي و انا بلم الحزام و قلت معقول انت سامعني و قريب مني قوي كده و عاوز تريح قلبي انها عندك في الجنه .. و من ساعتها و انا مطمن عليكي … في الجنه يا حبيبتي مع بابا الله يرحمه .. برجاء الدعاء لهما .. اليوم الذكري السنويه التالته لوالدتي الله يرحمها".

العناية المركزة الشعر الأبيض الدورة الدموية الفنان حسام داغر الطواف هبوط حاد في الدورة الدموية هبوط حاد هبوط حاد فى الدورة

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