مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 18-1-2023
ينال موضوع مواد البناء وسعر طن الحديد والأسمنت اهتمام الكثيرين لمعرفة آخر ما وصلت إليه أسعار مواد البناء في ظل الارتفاعات المتتالية لها مع ارتفاع سعر الدولار.
مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 18-1-2023
نعرض لكم في التقرير التالي أسعار مواد البناء وسعر طن الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 18-1-2023 ومختلف مستلزمات البناء الأخرى.
سعر الحديد اليوم
حديد عز 28,450 جنيها
حديد بشاى 28,200 جنيه
حديد العتال 27,400 جنيه
حديد عطية 27,150 جنيها
حديد سرحان 27,100 جنيه
حديد المراكبى 27,200 جنيه
حديد المصريين 27,350 جنيها
حديد الكومى 27,200 جنيه
حديد المعادى 27,150 جنيها
حديد العشري 27,350 جنيها
حديد مصر ستيل 27,350 جنيها
سعر الاسمنت اليوم
أسمنت المسلح 1,930 جنيها
أسمنت النصر 1,905 جنيهات
أسمنت وادي النيل 1,840 جنيها
أسمنت المخصوص 1,900 جنيه
أسمنت العسكري 1,840 جنيها
أسمنت سيناء 42.5 1,840 جنيها
أسمنت حلوان 1,890 جنيها
اسمنت السهم 1,840 جنيها
أسمنت السويدي 1,980 جنيها
أسمنت المسلة 1,890 جنيها
العسكري بني سويف 1,830 جنيها
أسمنت العامرية عادة 1,970 جنيها
أسمنت الممتاز 1,935 جنيها
أسمنت السويس 1,930 جنيها
أسمنت تايتان 1,880 جنيها
أسمنت سيناء 1,860 جنيها
أسمنت أسيوط 1,800 جنيه
أسمنت المهندس 1,890 جنيها
أسمنت النهضة 1,820 جنيها
أسمنت أسوان 1,780 جنيها
أسمنت السد العالي 1,780 جنيها
أسمنت قنا 1,820 جنيها
أسمنت المصريين 1,760 جنيها
أسمنت المصري 1,900 جنيه
أسمنت الصعيد 1,800 جنيه
أسمنت التعمير 1,850 جنيها
أسمنت المنيا 1,820 جنيها
أسمنت العاصمة 1,810 جنيهات
أسمنت البرج 1,890 جنيها
أسمنت الماكس 1,880 جنيها
أسمنت الصخرة 1,890 جنيها
أسمنت الدلتا 1,860 جنيها
أسمنت الصرح 1,970 جنيها
سعر الطوب الأحمر اليوم
طوب أحمر 24×11×6 سم 900 جنيه
طوب أحمر 24×11×12 سم 1,500 جنيه
طوب أحمر 25×12×13 سم 2,200 جنيه
طوب وردي 25×12×6 سم 2,760 جنيها
طوب خفيف 60×20×20 سم 1,368 جنيها
طوب أسمنتي مفرغ 40×20×20 سم 8,000 جنيه
طوب أسمنتي مفرغ 40×20×12 سم 5,800 جنيه
طوب أسمنتي مصمت 25×12×6 سم 1,400 جنيه
سعر الرمل والزلط اليوم
رمل ناعم متر مكعب 85 جنيها
رمل خشن متر مكعب 95 جنيها
زلط عادة متر مكعب 190 جنيه
زلط فينو متر مكعب 275 جنيها
زلط مخصوص متر مكعب 200 جنيه
زلط سن2 مقاس 22 متر مكعب 210 جنيهات