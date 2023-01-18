الأربعاء 18 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 18-1-2023

مواد البناء
مواد البناء

ينال موضوع مواد البناء وسعر طن الحديد والأسمنت اهتمام الكثيرين لمعرفة آخر ما وصلت إليه أسعار مواد البناء في ظل الارتفاعات المتتالية لها مع ارتفاع سعر الدولار.

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 18-1-2023

نعرض لكم في التقرير التالي أسعار  مواد البناء وسعر طن الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 18-1-2023 ومختلف مستلزمات البناء الأخرى.
 

سعر الحديد اليوم 

حديد عز 28,450 جنيها 
حديد بشاى 28,200 جنيه 
حديد العتال 27,400 جنيه 
حديد عطية 27,150 جنيها 
حديد سرحان 27,100 جنيه 
حديد المراكبى 27,200 جنيه 
حديد المصريين 27,350 جنيها 
حديد الكومى 27,200 جنيه 
حديد المعادى 27,150 جنيها 
حديد العشري 27,350 جنيها 
حديد مصر ستيل 27,350 جنيها

سعر الاسمنت اليوم 

أسمنت المسلح 1,930 جنيها 
أسمنت النصر 1,905 جنيهات 
أسمنت وادي النيل 1,840 جنيها
أسمنت المخصوص 1,900 جنيه 
أسمنت العسكري 1,840 جنيها 
أسمنت سيناء 42.5 1,840 جنيها 
أسمنت حلوان 1,890 جنيها 
اسمنت السهم 1,840 جنيها 
أسمنت السويدي 1,980 جنيها
أسمنت المسلة 1,890 جنيها 
العسكري بني سويف 1,830 جنيها 
أسمنت العامرية عادة 1,970 جنيها 
أسمنت الممتاز 1,935 جنيها 
أسمنت السويس 1,930 جنيها 
أسمنت تايتان 1,880 جنيها 
أسمنت سيناء 1,860 جنيها 
أسمنت أسيوط 1,800 جنيه 
أسمنت المهندس 1,890 جنيها 
أسمنت النهضة 1,820 جنيها 
أسمنت أسوان 1,780 جنيها 
أسمنت السد العالي 1,780 جنيها 
أسمنت قنا 1,820 جنيها 
أسمنت المصريين 1,760 جنيها
أسمنت المصري 1,900 جنيه 
أسمنت الصعيد 1,800 جنيه 
أسمنت التعمير 1,850 جنيها 
أسمنت المنيا 1,820 جنيها 
أسمنت العاصمة 1,810 جنيهات 
أسمنت البرج 1,890 جنيها 
أسمنت الماكس 1,880 جنيها 
أسمنت الصخرة 1,890 جنيها 
أسمنت الدلتا 1,860 جنيها 
أسمنت الصرح 1,970 جنيها
 

سعر الطوب الأحمر اليوم 

طوب أحمر 24×11×6 سم 900 جنيه
طوب أحمر 24×11×12 سم 1,500 جنيه
طوب أحمر 25×12×13 سم 2,200 جنيه
طوب وردي 25×12×6 سم 2,760 جنيها
طوب خفيف 60×20×20 سم 1,368 جنيها
طوب أسمنتي مفرغ 40×20×20 سم 8,000 جنيه
طوب أسمنتي مفرغ 40×20×12 سم 5,800 جنيه
طوب أسمنتي مصمت 25×12×6 سم 1,400 جنيه
 

سعر الرمل  والزلط اليوم 


رمل ناعم متر مكعب 85 جنيها
رمل خشن متر مكعب 95 جنيها
زلط عادة متر مكعب 190 جنيه
زلط فينو متر مكعب 275 جنيها
زلط مخصوص متر مكعب 200 جنيه
زلط سن2 مقاس 22 متر مكعب 210 جنيهات

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رئيس التحرير

وائل لطفي

صناعة الكتاب مصدر للعملة الصعبة وعلى الحكومة دعمها

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