ينال موضوع مواد البناء وسعر طن الحديد والأسمنت اهتمام الكثيرين لمعرفة آخر ما وصلت إليه أسعار مواد البناء في ظل الارتفاعات المتتالية لها مع ارتفاع سعر الدولار.

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 18-1-2023

نعرض لكم في التقرير التالي أسعار مواد البناء وسعر طن الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 18-1-2023 ومختلف مستلزمات البناء الأخرى.



سعر الحديد اليوم

حديد عز 28,450 جنيها

حديد بشاى 28,200 جنيه

حديد العتال 27,400 جنيه

حديد عطية 27,150 جنيها

حديد سرحان 27,100 جنيه

حديد المراكبى 27,200 جنيه

حديد المصريين 27,350 جنيها

حديد الكومى 27,200 جنيه

حديد المعادى 27,150 جنيها

حديد العشري 27,350 جنيها

حديد مصر ستيل 27,350 جنيها

سعر الاسمنت اليوم

أسمنت المسلح 1,930 جنيها

أسمنت النصر 1,905 جنيهات

أسمنت وادي النيل 1,840 جنيها

أسمنت المخصوص 1,900 جنيه

أسمنت العسكري 1,840 جنيها

أسمنت سيناء 42.5 1,840 جنيها

أسمنت حلوان 1,890 جنيها

اسمنت السهم 1,840 جنيها

أسمنت السويدي 1,980 جنيها

أسمنت المسلة 1,890 جنيها

العسكري بني سويف 1,830 جنيها

أسمنت العامرية عادة 1,970 جنيها

أسمنت الممتاز 1,935 جنيها

أسمنت السويس 1,930 جنيها

أسمنت تايتان 1,880 جنيها

أسمنت سيناء 1,860 جنيها

أسمنت أسيوط 1,800 جنيه

أسمنت المهندس 1,890 جنيها

أسمنت النهضة 1,820 جنيها

أسمنت أسوان 1,780 جنيها

أسمنت السد العالي 1,780 جنيها

أسمنت قنا 1,820 جنيها

أسمنت المصريين 1,760 جنيها

أسمنت المصري 1,900 جنيه

أسمنت الصعيد 1,800 جنيه

أسمنت التعمير 1,850 جنيها

أسمنت المنيا 1,820 جنيها

أسمنت العاصمة 1,810 جنيهات

أسمنت البرج 1,890 جنيها

أسمنت الماكس 1,880 جنيها

أسمنت الصخرة 1,890 جنيها

أسمنت الدلتا 1,860 جنيها

أسمنت الصرح 1,970 جنيها



سعر الطوب الأحمر اليوم

طوب أحمر 24×11×6 سم 900 جنيه

طوب أحمر 24×11×12 سم 1,500 جنيه

طوب أحمر 25×12×13 سم 2,200 جنيه

طوب وردي 25×12×6 سم 2,760 جنيها

طوب خفيف 60×20×20 سم 1,368 جنيها

طوب أسمنتي مفرغ 40×20×20 سم 8,000 جنيه

طوب أسمنتي مفرغ 40×20×12 سم 5,800 جنيه

طوب أسمنتي مصمت 25×12×6 سم 1,400 جنيه



سعر الرمل والزلط اليوم



رمل ناعم متر مكعب 85 جنيها

رمل خشن متر مكعب 95 جنيها

زلط عادة متر مكعب 190 جنيه

زلط فينو متر مكعب 275 جنيها

زلط مخصوص متر مكعب 200 جنيه

زلط سن2 مقاس 22 متر مكعب 210 جنيهات