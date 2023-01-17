مصر تتأهل للدور الثانى فى كأس العالم لكرة اليد بعد اكتساح أمريكا

نجح منتخب مصر في التأهل إلى الدور الثاني، من بطولة كأس العالم لكرة اليد ليلعب ضمن منافسات المجموعة الرابعة التي تضم منتخبات الدنمارك وبلجيكا والبحرين.

واكتسح الفراعنة منتخب أمريكا، بنتيجة 35-16، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة السابعة، بطولة العالم لكرة اليد 2023، المقامة في بولندا والسويد بمشاركة 32 منتخبًا.

وتصدر الفراعنة المجموعة السابعة بالعلامة الكاملة 6 نقاط، وذلك بعد الفوز في الجولتين الأولى والثانية أمام كرواتيا 31-22 والمغرب 30-19.