وزارة الرياضة: 400 مركز شباب بالدقهلية ونفذنا فيها مشروعات بـ 147 مليون جنيه

قال الدكتور محمد عبدالمنعم، مدير عام المنشآت الشبابية بوزارة الشباب والرياضة، إن محافظة الدقهلية واحدة من المحافظات التي تشهد اهتماما كبيرا، لاسيما أن فيها ما يزيد علي٤٠٠ مركز شباب .

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة حول المشكلات التي تواجه مراكز الوزارة بمحافظة الدقهلية، وذلك بحضور مصطفي عبدالمعين وكيل وزارة التخطيط والدكتور علاء جاب الله مدير الاتصال السياسي بوزارة الشباب.

وأوضح "عبدالمنعم" أن الوزارة نفذت ١٣٩ مشروعا في محافظة الدقهلية تنوعت ما بين مبان إدارية وملاعب وذلك بخلاف ما تم في مركز شربين، حيث تم تطوير ٢٥ مركز شباب ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأشار إلى أن وزارة الشباب نفذت مشروعات في محافظة الدقهلية بإجمالي ١٤٧ مليون جنيه خلال ٤ سنوات، لافتا إلى أنه سيتم تطوير باقي مراكز الشباب خلال الأعوام المقبلة من خلال الخطة التي وضعتها الوزارة.

وأوضح أن وزارة الشباب رصدت وجود بعض الأخطاء في 45 ملعبا من الملاعب النجيل، ونسعى من خلال شركة المدن التابعة للوزارة للعمل على معالجة تلك الأخطاء خلال الفترة المقبلة.