الثلاثاء 17 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

اتحاد نقابات عمال مصر: ارتفاع نسب مشاركة المرأة في القوى العاملة

هشام المهيري رئيس
هشام المهيري رئيس نقابة العاملين بالخدمات الإدارية

ثمن تقرير صادر عن وحدة التشغيل بالنقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية برئاسة هشام فاروق المهيري نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ارتفاع نسب مشاركة المرأة في القوى العاملة.

وتضمن التقرير، تركيز المشاركة الاقتصادية للمرأة في الشركات العامة وفي القطاعات التي تعتبر صديقة للإناث وهي المشاريع المتناهية الصغر أو الصغيرة أو المتوسطة، فيما تشارك المرأة في القطاع الخاص بوظائف إنتاجية مطابقة للقرار رقم 43 لعام 2021 بشأن تحديد الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها ونص على عدم الإخلال بحق المرأة بأي وظيفة أو مهنة دون النظر إلى نوعها الاجتماعي ومراعاة مبادئ تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين وعدم التمييز في العمل وأنه لا يجوز تشغيل النساء في العمل تحت سطح الأرض في المناجم والمحاجر أيا كان نوعها وكل الأعمال المتعلقة باستخراج المعادن من باطن الأرض.

وأكد تقرير النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية، أيضا تولى المرأة وظائف بالإدارة العليا مما ساهم فى نمو الشركات العاملة بالأسواق بالإضافة لشغلها وظائف فى القطاع غير النظامى مما يتطلب من القطاع الخاص وضع نظم تحفيزية فى مجالات العمل المختلفة لاستيعاب مهارات العمل غير النظامى.

ونبه تقرير النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية، أن جائحة “كوفيد 19” أضافت سوق عمل جديد بمهارات تم استحداثها ولا بد من إطار قانونى يضم الياتها كاملة ودراسة مطابقتها والاتفاقيات الدولية بما لا يخالف تشريعات الدول.

وطالب التقرير الصادر عن النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية، الجهات الائتمانية وضع شروط مبسطة لتمويل المشروعات المتناهية الصغر أو الصغيرة أو المتوسطة باعتبارها الداعم الأكبر لتشغيل الإناث والشباب.

تقرير نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية الاتحاد العام لنقابات عمال مصر المرأة القوى العاملة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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