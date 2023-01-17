رابط تحميل كراسة شروط جنة مصر 2023 pdf من بنك التعمير والإسكان

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق المصرية والمجتمعات العمرانية، طرح 10872 شقة سكنية ضمن المرحلة الثامنة بمشروع جنة 2023 بمساحات تتراوح ما بين 100 إلى 161 متر مربع، في 6 مدن جديدة، بأسبقية الحجز عبر موقع بنك التعمير والإسكان، وبدء شراء كراسة شروط مشروع جنة 2023 يوم الأحد 15 يناير الجاري، وتستمر لمدة شهر على أن تنتهي يوم الخميس 16 فبراير المقبل.

رابط تحميل كراسة شروط جنة مصر 2023 pdf

ويستعرض لكم "الدستور" رابط تحميل كراسة شروط مشروع جنة مصر 2023 pdf عبر موقع بنك التعمير والإسكان عبر الرابط التالي:- www.hdb-reservation.com.

وتتوافر شقق مشروع جنة 2023 في 6 مدن جديد وهي "مدينة الشيخ زايد ـ مدينة 6 أكتوبر ـ مدينة القاهرة الجديدة ـ المنصورة الجديدة ـ مدينة دمياط الجديدة ـ مدينة ملوي الجديدة".

ومن المقرر أن يبدأ حجز الوحدات السكنية بمشروع جنة إلكترونيا عبر موقع بنك التعمير والإسكان بنظام أسبقية الحجز خلال الفترة من الساعة العاشرة صباح يوم الأحد 5 مارس 2023، على أن تنتهي فترة الحجز حتى الساعة 11:59 مساء يوم الإثنين 6 مارس 2023.

نظام سداد شقق مشروع جنة مصر 2023

أولا:- سداد 10 % من إجمالى ثمن الوحدة عند الاستلام.

ثانيًا: سداد 70 % (باقى ثمن الوحدة) على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 أو 5 أو 7 سنوات محملة بالفائدة على الرصيد المدين تعادل سعر الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري وقت الطرح بالإضافة إلى (2 % طبقا لتعليمات وزارة المالية + 0.5 % مصاريف تحصيل).

ثالثا:- يُستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة.

رابعًا:- تقديم شيكات آجلة بها قبل الاستلام، ويمكن لحاجزى الوحدات سداد باقى ثمن الوحدة، وقيمته 70 % من إجمالى الثمن، وذلك من خلال برنامج التمويل العقاري ببنك التعمير والإسكان.

خامسًا:- ويبلغ المبلغ الخاص بجدية الحجز لمشروع جنة مصر من 100 ألف جنيه مصري إلى جانب مصروفات التسجيل الباقية.

سادسًا:- يتم استكمال سداد 20 % من إجمالي ثمن الوحدة خلال شهر يبدأ من 26/03/2023، وحتى تاريخ 04/05/2023 إلى جانب (1 % مصاريف إدارية وأيضا 5 % لصالح مجلس الأمناء).

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