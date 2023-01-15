الإثنين 16 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مع طرحها اليوم.. كراسة شروط مشروع جنة 2023 وأسعار الوحدات السكنية

مع طرحها اليوم..
مع طرحها اليوم.. كراسة شروط مشروع جنة 2023

مع بدء حجز كراسات شروط وحدات الإسكان الجديدة 2023 يكثر البحث عن كراسة شروط مشروع جنة 2023 لمعرفة كافة التفاصيل المتعلقة بهذا المشروع كي يمكن حجز الوحدات المتاحة فيه.

كراسة شروط مشروع جنة 2023

نوضح لكم تفاصيل كراسة شروط مشروع جنة 2023 والتفاصيل الأخرى المتعلقة بالمشروع من الوحدات المطروحة والمساحات والأسعار. 

من خلال موقع بنك الإسكان والتعمير يمكن الوصول لحجز مشروع جنة السكني ومعرفة كراسة شروط المشروع من هذا الرابط هنا.

واختيار جنة السكني مرحلة ثامنة

وبها وحدات كاملة التشطيب " بمشروع جنه السكنى" بعدد (10872) وحدة سكنية بمدن (الشيخ زايد ـ 6اكتوبر ـ القاهرة الجديدة ـ المنصورة الجديدة ـ دمياط الجديدة ـ ملوي الجديدة) بمساحات تتراوح من 100م2الى 161م 

واختيار كراسة الشروط لمعرفة التفاصيل.

تبلغ قيمة جدية الحج لوحدات جنة مصر  100 ألف جنيه، بخلاف مصروفات التسجيل، ويتم استكمال سداد 20 % بالإضافة إلى (1 % مصاريف إدارية + 5.0 % لصالح مجلس الأمناء) من إجمالي ثمن الوحدة، خلال شهر يبدأ من يوم 26/03/2023، وحتى يوم 04/05/2023.   
 

يتم سداد 10 % من إجمالى ثمن الوحدة عند الاستلام

ثم يتم سداد 70 % (باقى ثمن الوحدة) على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 أو 5 أو 7 سنوات محملة بالفائدة على الرصيد المدين تعادل سعر الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري وقت الطرح بالإضافة إلى (2 % طبقا لتعليمات وزارة المالية + 0.5 % مصاريف تحصيل).

تفاصيل شقق بنك الاسكان والتعمير 2023 ومبلغ مقدمة الحجز

تبدأ غدًا الأحد.. كل ما تريد معرفته عن حجز شقق دار مصر 2023

خطوة بخطوة.. كيفية حجز شقق سكن مصر ودار مصر وجنة «أونلاين»

موعد حجز شقق الاسكان الاجتماعي دار مصر وسكن مصر

يُسدد القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة، على أن يتم تقديم شيكات آجلة بها قبل الاستلام

يمكن لحاجزي الوحدات سداد باقي ثمن الوحدة، وقيمته 70 % من إجمالي الثمن، وذلك من خلال برنامج التمويل العقاري ببنك التعمير والإسكان وفقًا للقواعد المعمول بها، مع الالتزام بسداد أية مبالغ تُستحق للهيئة بمجرد حلول آجالها وذلك لحين الحصول على التمويل العقاري.

أسعار المتر في وحدات جنة مصر 2023

سعر متر شقق جنة في الشيخ زايد. 12250 جنيه للمتر

سعر متر شقق جنة في القاهرة الجديدة 11575 جنيه للمتر

سعر متر شقق جنة في 6 أكتوبر 9580 جنيه للمتر

سعر متر شقق جنة في المنصورة الجديدة 8890 جنيه للمتر

سعر متر شقق جنة في دمياط الجديدة 9170 جنيه للمتر

سعر متر شقق جنة في ملوي الجديدة 6355 جنيه للمتر وهو أقل سعر للمتر في مشروعات جنة المعروضة في الطرح الجاري.

كراسة شروط مشروع جنة 2023 كراسة شروط مشروع جنة مشروع جنة 2023 شروط مشروع جنة موقع بنك الاسكان والتعمير

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدولة مسئولة عن منح الناس الأمل

الأكثر قراءة

قبل مباراة برشلونة وريال مدريد.. تردد قناة السعودية الرياضية SSC النايل سات

رابط الوصول إلى موقع الحجز الإلكتروني لبنك الإسكان والتعمير 2023

«التموين»: بيع العيش البلدي المدعم لغير حاملي البطاقات قريبا

مع طرحها اليوم.. كراسة شروط مشروع جنة 2023 وأسعار الوحدات السكنية

خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي لإثبات إعاقة ذوي الهمم

زوج يذبح زوجته وطفلته بالسكين في مركز أخميم بسوهاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«الدين والسياسة» على «طريق الآلام»

رشا عبدالمنعم

مبادرة المسرح المدرسى ضرورة تربوية لا رفاهية

محمد العسيري

التمييز فى جامعة جنوب الوادى

ماجد حبته

وثائق بايدن.. وثائق ترامب

لواء.حمدى البطران

ذات يناير [2]

جمال-أسعد

الأزمة والمصارحة

لواء. محسن الفحام

الصعيد السعيد

أحمد الصغير

إلى السيد علاء مبارك.. ولكن القرية لم تكن آمنة.. أو مطمئنة!

صور

عزاء والد ريم البارودى بمسجد الصديق بمساكن شيراتون

مناقشة «الصخر والبحر» لصبرى موسى في جريدة الدستور

اعتراضات سيد عبدالحفيظ ولاعبى الأهلى على حكم مباراة التعادل مع المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

الآلاف يتظاهرون فى تل أبيب والقدس وحيفا ضد حكومة نتنياهو

مفتى سلطنة عمان: انتهاكات الاحتلال فى المسجد الأقصى هى إيذان منها بالحرب

شخصيات برلمانية أردنية تستنكر ممارسات الاحتلال الإسرائيلى بالقدس