مع طرحها اليوم.. كراسة شروط مشروع جنة 2023 وأسعار الوحدات السكنية

مع بدء حجز كراسات شروط وحدات الإسكان الجديدة 2023 يكثر البحث عن كراسة شروط مشروع جنة 2023 لمعرفة كافة التفاصيل المتعلقة بهذا المشروع كي يمكن حجز الوحدات المتاحة فيه.

كراسة شروط مشروع جنة 2023

نوضح لكم تفاصيل كراسة شروط مشروع جنة 2023 والتفاصيل الأخرى المتعلقة بالمشروع من الوحدات المطروحة والمساحات والأسعار.

من خلال موقع بنك الإسكان والتعمير يمكن الوصول لحجز مشروع جنة السكني ومعرفة كراسة شروط المشروع من هذا الرابط هنا.

واختيار جنة السكني مرحلة ثامنة

وبها وحدات كاملة التشطيب " بمشروع جنه السكنى" بعدد (10872) وحدة سكنية بمدن (الشيخ زايد ـ 6اكتوبر ـ القاهرة الجديدة ـ المنصورة الجديدة ـ دمياط الجديدة ـ ملوي الجديدة) بمساحات تتراوح من 100م2الى 161م

واختيار كراسة الشروط لمعرفة التفاصيل.

تبلغ قيمة جدية الحج لوحدات جنة مصر 100 ألف جنيه، بخلاف مصروفات التسجيل، ويتم استكمال سداد 20 % بالإضافة إلى (1 % مصاريف إدارية + 5.0 % لصالح مجلس الأمناء) من إجمالي ثمن الوحدة، خلال شهر يبدأ من يوم 26/03/2023، وحتى يوم 04/05/2023.



يتم سداد 10 % من إجمالى ثمن الوحدة عند الاستلام

ثم يتم سداد 70 % (باقى ثمن الوحدة) على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 أو 5 أو 7 سنوات محملة بالفائدة على الرصيد المدين تعادل سعر الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري وقت الطرح بالإضافة إلى (2 % طبقا لتعليمات وزارة المالية + 0.5 % مصاريف تحصيل).

يُسدد القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة، على أن يتم تقديم شيكات آجلة بها قبل الاستلام

يمكن لحاجزي الوحدات سداد باقي ثمن الوحدة، وقيمته 70 % من إجمالي الثمن، وذلك من خلال برنامج التمويل العقاري ببنك التعمير والإسكان وفقًا للقواعد المعمول بها، مع الالتزام بسداد أية مبالغ تُستحق للهيئة بمجرد حلول آجالها وذلك لحين الحصول على التمويل العقاري.

أسعار المتر في وحدات جنة مصر 2023

سعر متر شقق جنة في الشيخ زايد. 12250 جنيه للمتر

سعر متر شقق جنة في القاهرة الجديدة 11575 جنيه للمتر

سعر متر شقق جنة في 6 أكتوبر 9580 جنيه للمتر

سعر متر شقق جنة في المنصورة الجديدة 8890 جنيه للمتر

سعر متر شقق جنة في دمياط الجديدة 9170 جنيه للمتر

سعر متر شقق جنة في ملوي الجديدة 6355 جنيه للمتر وهو أقل سعر للمتر في مشروعات جنة المعروضة في الطرح الجاري.