الثلاثاء 17 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الإسكان: نبذل قصارى جهدنا لتنفيذ مشروعات خدمية وتنموية بشمال سيناء

الدكتور عاصم الجزار،
الدكتور عاصم الجزار،

قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور عاصم الجزار، إن الوزارة وجهاتها التابعة تبذل قصارى جهدها لتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية المتنوعة لأهالي محافظة شمال سيناء.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الإسكان، مع محافظ جنوب سيناء، خالد فودة؛ لمتابعة المشروعات المشتركة بالمحافظة، في مجالات الإسكان، ومياه الشرب والصرف الصحي، والمشروعات التنموية المتنوعة، التي تنفذها جهات وزارة الإسكان بالمحافظة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة والمحافظة.

وأوضح وزير الإسكان، بحسب ما ورد في بيان الوزارة اليوم الثلاثاء، أنه جرت خلال الاجتماع مناقشة موقف المشروعات المختلفة التي تتولى الجهات التابعة لوزارة الإسكان تنفيذها بمحافظة جنوب سيناء، والتنسيق بشأنها.

واستعرض محافظ جنوب سيناء احتياجات المحافظة في المجالات المختلفة، سواء في مجال الإسكان، وتنفيذ الوحدات السكنية المتنوعة لتلبية احتياجات المواطنين، وفي مجال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وغيرها من المجالات، متوجهًا بالشكر لوزير الإسكان، ومسئولي الوزارة وجهاتها المختلفة لدعمهم المتواصل للمحافظة في مختلف المجالات.

واتفق وزير الإسكان ومحافظ جنوب سيناء، على تكليف الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والدكتورة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، بعقد اجتماع تنسيقي- خلال هذا الأسبوع- لدراسة موقف شبكات مياه الشرب، وشبكات ري المسطحات الخضراء، وتعظيم الاستفادة من المياه المعالجة، والحمأة الناتجة عن المعالجة، ودعم المشروعات الاستثمارية، في ضوء توجه الدولة لتشجيع القطاع الخاص.

بدورها، أوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مي عبدالحميد، أنه تم في محافظة جنوب سيناء الانتهاء من تنفيذ 6508 وحدات بمشروع الإسكان الاجتماعي بالمناطق التالية (رأس سدر- أبوزنيمة- أبورديس- طور سيناء- سانت كاترين- شرم الشيخ- دهب- نوبيع- طابا).

من ناحيته، أشار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، محمود نصار، إلى أن إجمالي عدد المشروعات التي يعمل بها الجهاز خلال العام المالي 2022/ 2023، 48 مشروعًا بإجمالي استثمارات 7.216 مليار جنيه، موزعة كالتالي، 7 مشروعات للطرق بإجمالي أطوال 27.25 كم (تم إنهاء 4.5 كم، وجارٍ تنفيذ 22.75 كم)، و124 منزلًا بدويًا جارٍ تنفيذها، ومشروعات الكهرباء، والمرافق والبنية الأساسية والتنمية المتكاملة (تم إنهاء 6 مشروعات، منها معصرة زيتون بطاقة 3 آلاف طن/ يوم، والمرحلة الثالثة من مزرعة 30/ 6 بمدينة طور سيناء)، إضافة إلى مشروع امتداد بالقرى السكنية بالتجمعات التنموية الجديدة، ومشروع تطوير موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بسانت كاترين.

وأضاف مسئولو الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 23 مشروعًا لمياه الشرب بمحافظة جنوب سيناء، تخدم 121 ألف نسمة، وجارٍ تنفيذ 11 مشروعًا أخرى لمياه الشرب، ستخدم عشرات الآلاف من المواطنين، بينما تم الانتهاء من تنفيذ 9 مشروعات للصرف الصحي، وتخدم 110 آلاف نسمة، وجارٍ تنفيذ 3 مشروعات أخرى للصرف الصحي، ستخدم 45 ألف نسمة.

الاسكان الدكتور عاصم الجزار المشروعات الخدمية شمال سيناء مجالات الإسكان الصرف الصحي

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وائل لطفي

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