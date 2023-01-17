الثلاثاء 17 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 4 في حادث تصادم سيارة نقل ودراجة نارية بالمحلة

حادث تصادم
حادث تصادم

أصيب 4 بكسور وكدمات في حادث تصادم سيارة نقل مع موتوسيكل، على الطريق الدائري بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمحلة، إخطارا بوقوع حادث تصادم على الطريق الدائري بمدينة المحلة الكبرى، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية ومرورية، وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل محملة بالسيراميك ودراجة نارية "موتوسيكل"، على الطريق الدائري بمدينة المحلة الكبرى، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بكسور وكدمات، وحالة أحدهم خطيرة.

وتم الدفع بسيارات إسعاف إلى محل البلاغ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى المحلة العام، لتلقي العلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة الطريق أمام المارة والسيارات وحرر محضر وأخطرت النيابة لتجري شئونها.

اصابة الامم المتحدة بكسور وكدمات حادث تصادم سيارة نقل ودراجة نارية

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