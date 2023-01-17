للانتقام من والده.. إعدام سيدة قتلت طفلًا بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج بالإعدام شنقًا على ربة منزل بتهمة قتل طفل، بسبب خلافات مع والده، في مركز جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير، وعضوية المستشارين محمد أبوالقاسم محمد وأحمد عصمت الزينى، بأمانة سر صلاح تمام.

تعود أحداث القضية إلى عام 2020 بدائرة مركز جرجا، عندما تلقى رئيس مباحث المركز بلاغًا بالعثور على جثة الطفل مسجاة على ظهرها فى منزله وبها آثار خنق بحبل.

كشفت التحريات أن المتهمة قررت التخلص من الطفل للانتقام من والده بسبب خلافات بينهما، فتوجهت إلى منزله واستغلت عدم وجود أحد بالمنزل وخنقت الطفل بحبل حتى فارق الحياة.

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة وتمت إحالتها إلى محكمة الجنايات، التى أصدرت حكمها المتقدم.