الثلاثاء 17 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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أحمد بهي الدين: «القاهرة للكتاب» أكبر معارض العالم جماهيريًا (فيديو)

أحمد بهي الدين
أحمد بهي الدين

قال الدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، إن يوم 25 يناير يشهد انطلاق فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54، وسيتاح للجمهور بدءً من يوم 26 يناير حتى يوم 6 فبراير المقبل.

وأضاف بهي الدين عبر مداخلة هاتفية ببرنامج «الأخبار» المذاع على قناة dmc، اليوم، أن هذه الدورة تأتي استمرارًا لـ 54 سنة من عمر المعرض، وهو ريادة مصرية ثقافية وإقليمية، حيث أن المعرض هو واحد من أكبر المعارض الدولية، وهو الأكبر على المستوى الإقليمي، ويصنف من أكبر معارض العالم جماهيريًا.

وأوضح رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، أن معرض الكتاب لم يتوقف خلال جائحة كورونا، مؤكدًا أن المعرض كل عام حريص على تقديم جديدًا على مستوى الإصدارات، وهي المادة الأساسية للمعرض، وكذلك الفعاليات الثقافية التي تقدم كل جديد من أفكار ورؤى ومناقشات ثقافية ثرية.

ولفت رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، إلى أن المملكة الأردنية الهاشمية هي ضيف شرف المعرض لهذا العام، حيث أن المملكة سيكون لديها برنامج ثقافي متميز، بالإضافة إلى مشاركة عدد من دور النشر الأردنية المتواجدة في جناح مخصص لضيف الشرف.

الشاعر صلاح جاهين شخصية المعرض هذا العام

وتابع: «الشاعر صلاح جاهين هو شخصية المعرض هذا العام، رغم أنه شاعرًا متميزًا وفنانًا شاملًا ومبدعًا، إلا أن اختيار المعرض له دلالة وهو الالتفات إلى أهمية العامية المصرية بوصفها واحدة من أوعية حفظ الهوية».

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