رئيس جامعة المنوفية يتفقد لجان الامتحانات بكليات المجمع النظري

أجرى الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية والدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، جولة تفقدية للمجمع النظرى للكليات لمتابعة سير العمل بلجان امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول.

كما تفقد رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة لجان الامتحانات لمرحلة الليسانس والبكالوريوس، بكليات العلوم والتجارة والحقوق والحاسبات والمعلومات، ولجان الدراسات العليا بكلية الآداب.

- التأكد من تطبيق القواعد والضوابط العامة للامتحانات

واطمئن رئيس الجامعة لانتظام اللجان وتواجد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والمراقبين والملاحظين بأماكنهم، وسير الامتحانات بانتظام طبقا للجداول والمواعيد المحددة لبدء وانتهاء الامتحانات، وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب لتأدية الامتحانات دون أى عقبات، والتأكد من تطبيق القواعد والضوابط العامة للامتحانات، متمنيا التوفيق والنجاح لجميع الطلاب.

كان فى استقبال رئيس الجامعة الدكتور عادل نصار عميد العلوم، والدكتور اسامه مدني عميد الآداب، الدكتور أمجد عمارة عميد التجارة، الدكتور منصور محمد عميد الحقوق، الدكتور حاتم محمد عميد الحاسبات والمعلومات.