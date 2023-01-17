وحدة حل مشاكل المستثمرين بالمحافظات: استقبلنا 32 شكوى أنهينا 24 منها

استضافت وزارة التنمية المحلية الاجتماع الخاص بالوحدة الفرعية الخاصة بحل مشاكل المستثمرين بالمحافظات، برئاسة اللواء حمزة درويش، الوكيل الدائم لوزارة التنمية المحلية، بحضور الدكتور شريف حمدي، ممثل الوحدة الدائمة لحل مشاكل المستثمرين بمجلس الوزراء، ومديري إدارات الاستثمار بالمحافظات، لبحث شكاوى المستثمرين.

وأكد الاجتماع على أهمية العمل على تشجيع الاستثمار وحل المشكلات والمعوقات التي تواجه المستثمرين بما يسهم في جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل، كما تم الإشارة إلى أن الفترة الماضية تم تلقي (32) شكوى للمستثمرين في بعض المحافظات وتم حل (24) شكوى، وجاري بحث الشكاوى الواردة من المستثمرين في المحافظات لسرعة العمل على حلها.

ومن جهته، أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، على المتابعة الدورية للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لهذا الملف الحيوي والهام تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، مشيراً إلى اهتمام الوزارة بالتواصل بصورة مستمرة مع المحافظات لبحث مشكلات المستثمرين والعمل على سرعة حلها.

ووجه وزير التنمية المحلية بضرورة الإسراع في عملية حل المشكلات للسادة المستثمرين بالمحافظات عن طريق إدارات الاستثمار وأن يكون فحص الشكوى بحد أقصى أسبوع من تاريخ توجيهها، وكذا العمل على حل مشاكل المناطق الصناعية وخاصة المرافق التي يقوم على أساسها المشروع والتنسيق المستمر مع الوحدة الدائمة لحل مشاكل المستثمرين بمجلس الوزراء والجهات المعنية لسرعة حل المشكلات وتحسين مناخ الاستثمار بما يساهم في جذب وتوسيع الاستثمارات في مختلف القطاعات على أرض محافظات الجمهورية المختلفة، وتوفير فرص العمل لأبناء المحافظات.