صفقات القسم الثاني الشتوية.. القناة يضم لاعب الاتحاد وحارس الأهلي السابق في الجونة

تسابق أندية القسم الثاني الزمن لتدعيم صفوفها بلاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الجاري استعدادا للدور الثاني الذي ستبدأ مبارياته أول فبراير، ففي المجموعة الأولى تعاقد المنيا مع أحمد أبو بكر لاعب كهرباء الإسماعيلية وحسام حسن حارس مرمي ملوي.

وتعاقد الجونة مع أحمد السباعي لاعب النصر ومسعد عوض حارس إيسترن كومباني والأهلي السابق وعلى خليل مهاجم الحمام المطروحي.

وقام بترول أسيوط بضم محمد هشة لاعب فريق ملوي وأحمد أشرف لاعب طامية، وتعاقد الفيوم مع دعبس لاعب مركز شباب الفيوم.

وفي المجموعة الثانية تعاقد الإنتاج الحربي مع أشرف السيد لاعب وسط الجونة لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة وتعاقد السكة الحديد مع عبد الرحمن عمرو "بوجي" لاعب كهرباء الإسماعيلية.

وقام القناة بضم على أوسكار لاعب إنبي لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة ورضا محمد لاعب العبور وعبد السميع «سيمو» لاعب الاتحاد السكندري، وتعاقد الجمهورية شبين مع مصطفى عزت لاعب بلدية المحلة وحسين حمدي مهاجم المنيا.

وتعاقد النصر مع علي حسين لاعب دكرنس، فيما قام الاتصالات بضم أحمد سابق مهاجم العبور وتعاقد الاعلاميين مع محمود بكري لاعب أبو قير للأسمدة وقام العبور بضم أحمد توتي من الاتصالات.

وهناك صفقة تبادلية بانتقال إبراهيم عوض مدافع منتخب السويس الي نادي بورتو السويس وانضمام هارون إسماعيل مدافع بورتو إلى منتخب السويس.

وفي المجموعة الثالثة تعاقد المنصورة مع إبراهيم جمال لاعب أبو قير للأسمدة على سبيل الإعارة، وقام أبوقير للأسمدة بضم محمود أبو جودة مهاجم حرس الحدود حتى نهاية الموسم على سبيل الإعارة.

وتعاقد بروكسي مع أحمد فهمي لاعب أبو قير للأسمدة لمدة 6 شهور على سبيل الإعارة، وقام بايونيرز بضم أحمد لطفي لاعب هلال مطروح وتعاقد الحمام المطروحي مع عبدالله سرور لاعب المنيا.