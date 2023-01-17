الثلاثاء 17 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 27 سلاحا ناريا في حملات بأسيوط

سلاح
سلاح

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة أبنوب بمحافظة أسيوط.

أسفرت جهودها عن ضبط 27 قطعة سلاح نارى عبارة عن رشاش جرينوف، 15 بندقية آلية، 4 بنادق خرطوش، 7 فرد محلى، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 24 متهما "لـ6 منهم معلومات جنائية".

وضبط 5 قضايا اتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالهم كمية من المواد والأقراص المخدرة بحوزة 5 متهمين "لاثنين منهم معلومات جنائية".

وتم تنفيذ 318 حكما قضائيا متنوعا، وجارِ إتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابات المختصة للتحقيق.

اسيوط حملات قطعة سلاح ناري ضبط

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وائل لطفي

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