الثلاثاء 17 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحرير 56 ألف مخالفة مرورية بينها سرعة زائدة

مخالفة مرورية
مخالفة مرورية

شنت الإدارة العامة للمرور، بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، حملات مرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 56999 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات 13007 مخالفات تجاوز السرعة المقررة، 207 مخالفات السير بدون تراخيص، 10 دراجات نارية مخالفة، 28 مخالفة موقف عشوائى، 14 مخالفة شروط التراخيص.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

لوائح المرور تحقيق الانضباط حملات مرورية وزارة الداخلية مخالفات السير تجاوز السرعة

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