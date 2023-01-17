الثلاثاء 17 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«تعليم القليوبية»: رصدنا تسريب امتحان الرياضيات لرابعة وخامسة ابتدائي

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية

قالت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، إنها رصدت تسريب امتحان الرياضيات للصفين الرابع والخامس الابتدائي بإدارة بنها التعليمية التي أداها الطلاب اليوم، وأنها وزعت الامتحان البديل. 

وقالت مديرية التعليم بالقليوبية في بيان لها إنه جرى اكتشاف التسريب في مادة الرياضيات للصفين الرابع والخامس، حيث تداولت أمس بعض المجموعات على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك الامتحان الذي كان مقرر له اليوم وأداه الطلاب منذ ساعتين، ولجأت المديرية إلى أداء الامتحان البديل وإحالة الواقعة للتحقيق. 

ويبلغ عدد طلاب الصف الرابع الابتدائي على مستوى المحافظة 132372 طالبًا، كما يبلغ عدد طلاب الصف الخامس 131180 طالبا ممن لهم حق دخول الامتحان، حيث عقدت الامتحانات وسط توجيهات مهمة للإدارات والمدارس بشأن امتحانات نصف العام 2023 وعقدت الامتحانات ورقيا في المدارس في لجان مؤمنة مع مراعاة كل الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

التربية والتعليم امتحان الرياضيات تسريب امتحان للصفين الرابع والخامس الابتدائي مديرية التربية والتعليم بالقليوبية

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