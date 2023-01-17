الثلاثاء 17 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تشميع 19 محلا و16 ورشة لمخالفة مواعيد الغلق في المحلة الكبرى

تشميع
تشميع

قال اللواء وجدي الجرواني رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، أنه تم غلق 19 محلا و16 ورشة ، لمخالفة مواعيد الغلق الرسمية، وذلك خلال مرور اللجان بالوحدات المحلية لمركز المحلة، كما تم إطفاء الإنارة الخارجية لـ 16 محلا تطبيقا لقرارات مجلس الوزراء بترشيد استهلاك الكهرباء.

وأشار رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، إلى استمرار الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحلة، فى تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، والخاصة بتطبيق المواعيد الرسمية المقررة لفتح وغلق المحال التجارية و المولات و المطاعم و الورش.

وأكد رئيس  المدينة، على تفعيل عمل اللجان المشكلة بكل وحدة محلية، تحت إشراف نواب رئيس المدينة  ، ويتم من خلالها المرور على كافة المحال التجارية والورش والمطاعم و المولات، وذلك للالتزام بتطبيق الإجراءات القانونية وتحقيق الانضباط التام.

غلق19 محلا حزب ورشة لمخالفة مواعيد الغلق الرسمية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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