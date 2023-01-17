«تحديات الأمن القومى» الصالون الثانى لحزب حماة الوطن فى السويس

نظم حزب حماة الوطن بمحافظة السويس الصالون الثقافي الثاني تحت عنوان “تحديات الأمن القومي واستراتيجية الاقتصاد الوطني في ظل التحالفات العالمية”، وذلك بالمركز الاستكشافي بالسويس.

وقدم العميد محمود محى الدين، الخبير العسكرى الاستراتيجي، محاضرة من خلال الصالون، الذي أقيم برعاية طارق فاروق متولى أمين أمانة المحافظة.

ويعد محي الدين من أهم الخبراء على المستوى القومي فى الاستراتيجيات السياسية والعسكرية.

وتناول الخبير خلال محاضرته أهمية الحفاظ على سيادة الوطن والحفاظ على السيادة القومية، وأهمية المشاركة السياسية للاحزاب واتاحتها الفرصة امام الشباب للمشاركة ومنحهم ادوارا قيادية ، ورفع المستوى الفكرى والثقافي لديهم لمواكبة التحديات الداخلية والخارجية التى تواجه الوطن.

كما قام الإعلامي محمد على بتقديم أسئلة الشباب والتي اهتم سيادة العميد بتناولها وإجابتها دون استثناء.

وأجاب محي الدين عن أحد الأسئلة المطروحة ان الهيمنة الغربية على العالم ستنتهي؟ وعن رؤيته للعالم الجديد بعد ظهور التحالفات الدولية الجديدة، وقال ان شكل العالم سيتغير بعد تلك التحالفات وانه سيكون للدول متوسطه القوى دورا جديدا ويجب أن يكون لمصر دورا رائدا كعادتها.

وقال الخبير الاستراتيجي إنه على الحكومة أن تتخذ اجراءات اقتصادية تهدف لزيادة الإنتاج وتقليل الإنفاق وأن تتبع استراتيجيات تعود بالنفع على المواطن ويشعر بإنجازاتها.

ووجه طارق فاروق متولي أمين أمانة المحافظة الشكر للعميد محي الدين والحضور، وقد أوضح أهمية مثل تلك الصالونات الثقافيه والندوات لنشر الوعي السياسي للشباب وتوضيح التهديدات والتحديات التي تواجه الوطن، حيث أن الشباب هم ركيزة التقدم والتنمية في بناء الأوطان، كما دعا الى الالتفاف ودعم الدولة المصرية فى هذا الوقت الحرج.

كما تناول الدكتور محمد حمزة أمين أمانة الشئون البيئية في كلمته التحالفات الاقتصادية الجديدة وضرورة اتجاه الدولة المصرية والعودة الى القارة الأفريقية حيث انها الامتداد الطبيعي والتاريخى لمصر.

وتأتي مثل تلك الفاعليات فى إطار فلسفة الحزب الرامية لدعم وتطوير الشباب.

صالون حزب حماة الوطن في السويس

صالون حزب حماة الوطن في السويس

صالون حزب حماة الوطن في السويس

صالون حزب حماة الوطن في السويس

صالون حزب حماة الوطن في السويس

صالون حزب حماة الوطن في السويس

صالون حزب حماة الوطن في السويس

صالون حزب حماة الوطن في السويس

صالون حزب حماة الوطن في السويس

صالون حزب حماة الوطن في السويس

صالون حزب حماة الوطن في السويس