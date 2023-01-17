الثلاثاء 17 يناير 2023
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توك شو

معتز الدمرداش عن احتفال «جوجل» بميلاد كريمة مختار: فخر وتكريم للفنانة المصرية

معتز الدمرداش
معتز الدمرداش

عبر الإعلامي معتز الدمرداش، عن سعادته الكبيرة باحتفال “جوجل”، بذكرى ميلاد والدته الفنانة الراحلة كريمة مختار، مؤكدًا أن هذا الاحتفال فخر له ولأسرته.

ما حدث تكريم لفنانة مصرية وللقوة الناعمة المصرية

وأكد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “90 دقيقة”، مع الإعلامة بسمة وهبة، والمذاع عبر فضائية “المحور”، أنه  يفخر بالفن المصري ويعتبر ما حدث تكريم لفنانة مصرية وللقوة الناعمة المصرية، خاصة أن محرك البحث جوجل واسع الانتشار، وبالتالي فإن التركيز على فنانة مصرية راحلة أمر رائع، وهو ما يعبر أن جوجل يقدر كريمة مختار تقديرا خاصًا، كما يقدر الفنان المصري، والمرأة والأم المصرية. 

وتابع: "أنا سعيد بهذه الخطوة، وأتمنى أن يتم اتباع نفس التصرف والسلوك عند فنانين عظماء أخرين، ما حدث أسعدني كثيرًا".

وأشار إلى أن شخصية "ماما نونا" التي جسدتها والدته الراحلة في مسلسل "يتربى في عزو" من أهم الأدوار في مسيرتها المهنية، مؤكدًا أن الدور كان نقلة مختلفة في مشوارها الفني، لأن كل الناس ترسخت في ذهنها أن كريمة مختار هي ماما نونا الطيبة الجميلة التي ترتبط بابنها بشكل لا يصدق، دلعته، لكنها وقفت له وقفة كبيرة عندما انحرف في الآخر، وانتهى الأمر بشكل درامي.

معتز الدمرداش كريمة مختار جوجل احتفال ميلاد فنانة مصرية تكريم ماما نونا

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