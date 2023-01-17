خطة هيئة تنشيط السياحة لفتح أسواق جديدة

قال عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامةُ للتنشيظ السياحي، إن الهيئة تسعى جاهدة للترويج للمقصد السياحي المصري بشكل مختلف هذا العام، وفقا لخطة الدولة في تنفيذ الاستراتيجية الخاصة بالسياحة المصرية لتحقيق الهدف منها وهو جذب ٣٠ مليون سائح.



وأضاف القاضي، في تصريحات له، أنه سيتم إبراز كافة المقومات التي يتمتع بها المقاصد السياحية المصرية وعرض جميع الأنماط السياحية والأثرية التي تتمتع بها مصر، وذلك خلال مشاركة الهيئة في العديد من المعارض السياحية الدولية على مدار العام الجاري، مع التركيز خلال المشاركة على فتح عدد من الأسواق السياحية الجديدة بما يتماشي مع الاستراتيجية التي أعدها تحالف كندي بريطاني متخصص عام ٢٠٢١؛ بهدف دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة للمقصد السياحي المصري.

في الوقت نفسة اكدت مصادر لـ"الدستور"، أن أهم الأسواق التي قامت الهيئة العامة للتنشيط السياحي بوضعها على خريطة الترويج خلال الفترة المقبلة، تتضمن كلا من: بولندا والتشيك ورومانيا وليتوانيا ومالدوفيا، كذلك تنظم معارض سياحية دولية أخرى في عدة دول ضمن الخطة المتبعة في دول آسيا - تشمل اليابان وسنغافورة والصين والهند، بالإضافة للمملكة العربية السعودية.

كما تنظم فعاليات خاصة بالقطاع السياحي مثل TRVLX الذي يتم تنظيمه كل عام في دولة مختلفة، وأيضًا الترويج بالأسواق التقليدية والتي تتضمن أسواق إيطاليا وفرنسا وألمانيا وإنجلترا.

أيضًا تستعد وزارة السياحة والآثار للمشاركة في ثلاث معارض دولية، وهم من أكبر المعارض السياحية الدولية

وتشارك الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للتنشيط والقطاع الخاص ممثل في الشركات السياحية والفنادق، وبدأت بالفعل تلك المشاركات، حيث غادر أحمد عيسي وزير السياحة والآثاروعمر القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنشيط السياحي علي راس وفد مصري للمشاركة في المعرض الدولي للسياحة والسفر "الفيتور" Fitur ، الذي يقام بالعاصمة الإسبانية مدريد على مدار ثلاث أيام ابتداء من 18 الجارى وحتى ٢١ وبحضور عدد من الشركات السياحية العاملة بالسوق الإسبانية،ويعد هذا المعرض ثالث أكبر تجمع سياحى عالمي .



ومن المقرر أن تشارك الهيئة بعدها مباشرة معرض برلين‫‪ITB BERLIN 2023 ‬‬، الذي سينعقد في الفترة من 7 إلى 9 مارس المقبل، ثم ستشارك ومعرض دبي السياحة والسفر ‫‪ATM DUBAI 2023 المعرف بسوق السفر العربي و‬‬ والذي سينعقد في الفترة من 1 الى 4 مايو المقبل.

يأتي ذلك بهدف تحقيق استراتيجية الدولة وزيادة أعداد السائحين الوافدين للمقصد السياحي المصري من مختلف الأسواق السياحية.