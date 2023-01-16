الإثنين 16 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة» تُصدر تقريرًا بتوصياتها للمزارعين لمواجهة التقلبات الجوية

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في مركز معلومات المناخ عن عدد من الإجراءات الواجب على المزارعين اتباعها لمواجهة التقلبات الجوية وتأثيرها على المحاصيل الزراعية.

وتواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في معمل تعير المناخ والقطاعات الأخرى بالوزارة تقديم النصح والإرشاد للمزارعين مع التغيرات المناخية.

وأصدر مركز معلومات تغير المناخ، تقريرًا يحذر من تداعيات هطول الأمطار على المحاصيل الزراعية، موضحًا أهم النصائح التي يجب على المزارعين اتباعها.

وقال التقرير، إن هناك منخفضًا جويًا متعمق بشكل كبير يؤثر على حالة الطقس في المناطق الغربية لجمهورية مصر العربية، ما ينتج عنه زيادة الأمطار لتكون من غزيرة إلى رعدية خلال فترة الليل على مطروح والسلوم وبعض المناطق من الصحراء الغربية .

وأكد أن هناك انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة في الفترة من 16 وحتى 22 يناير الجاري، مع أمطار وحركة نشطة للرياح شمال الجمهورية وظهور للشبورة.

وأوضح أن الحرارة مالت نحو الانخفاض التدريجي في شمال الجمهورية ثم باقي الدلتا والقاهرة خلال ساعات اليوم الإثنين، وتصل في ذروة انخفاضها يوم الثلاثاء من 15 إلى 18 درجة مئوية بشمال الجمهورية وحتى وسط الصعيد مع طقس بارد، وتكون حول 20 درجة بجنوب.

وشدد التقرير، على ضرورة عدم كشف البلاستيك عن البطاطس الصيفي بكل المحافظات، كذلك تكثيف إضافة الفسفور لمحاصيل الخضر تحت الإنفاق، والانتهاء من عمليات التقليم للمتساقطات هذا الأسبوع.

وأوصى التقرير بضرورة المرور والفحص الدقيق للقمح المنزرع خلال نوفمبر الماضي، للتأكد من خلوه من بثرات الصدأ، مع التدقيق المبالغ للمحاصيل المنزرعة خارج الخريطة الصنفية في الدلتا.

الزراعة تكشف الإجراءات التى يجب أتباعها لمواجهة تأثير

رئيس التحرير

وائل لطفي

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