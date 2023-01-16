الإثنين 16 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

27 يناير.. السفيرة نبيلة مكرم تطلق مؤسسة «فاهم للدعم النفسي»

السفيرة نبيلة مكرم
السفيرة نبيلة مكرم

يقام حفل افتتاح مؤسسة "فاهم للدعم النفسي"، الجمعة 27 يناير، بفندق الماسة بمدينة نصر، بحضور السفيرة نبيلة مكرم،  مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة "فاهم للدعم النفسي"، وأعضاء مجلس الأمناء.
ونشرت الجريدة الرسمية للدولة قرار وزارة التضامن الاجتماعي بقيد مؤسسة فاهم للدعم النفسي.
وتختص المؤسسة بخدمات الدعم النفسي، ومجالات أخرى مثل: (رعاية الطفولة والأمومة، رعاية الأسرة، رعاية الفئات ذوى الاحتياجات الخاصة، المساعدات الاجتماعية،  خدمات تنمية المجتمع).
 

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وائل لطفي

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