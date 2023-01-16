الإثنين 16 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

بالأسماء.. إخلاء سبيل عدد من المحبوسين احتياطيًا

إخلاء سبيل
إخلاء سبيل

قررت نيابة أمن الدولة إخلاء سبيل عدد من المحبوسين احتياطيا.

وجاءت الأسماء كالتالي:

محمود عبدالعزيز محمود ٦٥ لسنة ٢٠٢١
رضا عثمان عوض  ١٦١٦ لسنة ٢٠٢٢
أيمن محمد عجمي ١٦١٦ لسنة ٢٠٢٢
مهند عبدالله شوقي ١٦١٦ لسنة ٢٠٢٢
وليد عبدالقوي رمضان ١٦١٦ لسنة ٢٠٢٢
عادل الشربيني أحمد الشربيني ١٥٣٩ لسنة ٢٠٢٢
أحمد وفيق إبراهيم الدسوقي ١٥٣٩ لسنة ٢٠٢٢ 
أميرة فهمي السيد ١٥٣٩ لسنة ٢٠٢٢
أسعد مراد مرسي ١٥٣٩ لسنة ٢٠٢٢
أحمد حمدي علي الصعيدي ١٥٣٩ لسنة ٢٠٢٢ 
محمد سلطان طه عبده ١٥٣٩ لسنة ٢٠٢٢
محمد إبراهيم صابر فودة ٤٤٠ لسنة ٢٠٢٢
باسم وجدي حامد ٤٤٠ لسنة ٢٠٢٢
صلاح عبدالمنعم محمد حسن ٤٤٠ لسنة ٢٠٢٢
محمد سامي قطب ٤٤٠ لسنة ٢٠٢٢
عبدالله أحمد عبدالعزيز ٤٤٠ لسنة ٢٠٢٢
كريم رجب عبدالتواب ١٥٣٩ لسنة ٢٠٢٢
أحمد فولي خيري احمد ٢٢٠٧ لسنة ٢٠٢١ 
كرم علي حسن خليل ١٥١٦ لسنة ٢٠٢٢ 
أحمد أسامة محمد يس ١٥١٦ لسنة ٢٠٢٢
محمود أحمد محمد إسماعيل ١٥١٦ لسنة ٢٠٢٢
محمد علي محمد علي ١٥١٦ لسنة ٢٠٢٢
وائل محمد علي عبدالرحمن ١٥١٦ لسنة ٢٠٢٢
احمد مرزوق حسن حماد ١٦٣٥ لسنة ٢٠٢٢
أمير عبدالغني أنور عبدالغني ١٦٣٥ لسنة ٢٠٢٢
محمد جمال احمد منصور ١٦٣٥ لسنة ٢٠٢٢
أحمد محمد رفعت عبدالمجيد ١٦٣٥ لسنة ٢٠٢٢
عبدالله محفوظ محمد حميدة ١٦٣٥ لسنة ٢٠٢٢
حسن مصطفى عبدالفتاح ١٨٩٨ لسنة ٢٠١٩
شريف عبدالمحسن عبد المنعم ٨٥٣ لسنة ٢٠٢٠

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