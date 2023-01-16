الإثنين 16 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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رمضان عبدالمعز يحذر من الدعاء على الناس: «النبى دعا للمشركين»

رمضان عبدالمعز
رمضان عبدالمعز

حذر الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، من الدعاء على الناس مهما أخطأوا، قائلًا: "النبي لم يدعو على المشركين".

وتعجب عبدالمعز، كيف يدعو الناس على أهلهم، مردفا: "واحد يقف قدام الكعبة يدعو على جاره"، متسائلًا "هل الرد على المخطئ، يكون بالدعاء إنه ربنا يخرب بيته؟ ده النبي كان يدعو للمشركين، واحنا مش قادرين ندعي للمسلمين؟".

رمضان عبدالمعز: النبي رفض يدعو على المشركين ودعا لهم

وأردف خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "DMC": "بدل ما تدعي عليهم ادعي ربنا يهديهم، لما قيل للرسول ادعي على المشركين، قال ما بعثت لعانًا، وإنما بعثت رحمة، اللهم أهدي قومي، نبيكم العظيم بُعث رحمة، هل احنا نقمة مثلًا؟".

ووجه عبدالمعز رسالة للأمهات، قائلًا: "إلى كل أم والنبي ما تدعي على أولادك يا حاجة، أنا عارف يتفات لهم بلاد، لكن ادعي لهم بالهداية، وسلفتك اللي مضايقاكي، ادعيلها ربنا يهديها، تبقى أنتيمتك، ليه مندعيش لبعض؟ ادعي له بالهداية مكسب ليا".

رمضان عبدالمعز ادعوا لأعدائكم بالهداية ثقيف رمضان عبد المعز لعلهم يفقهون

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