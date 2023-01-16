دور العرض السينمائية تستقبل 6 أفلام مصرية جديدة منتصف 2023

تشهد السينما المصرية الفترة الأخيرة انتعاشة كبيرة في الأفلام الجديدة والتي أصبحت تطرح على مدار العام بشكل متتالي لكبار نجوم الفن وتستقبل دور العرض السينمائية خلال الأيام المقبلة عدد من الأفلام المصرية الجديدة والتي تتنافس في موسم أفلام إجازة منتصف العام والذي سينطلق في يوم 25 يناير المقبل.

ويرصد “الدستور” في التقرير التالي قائمة أفلام السينما في إجازة منتصف العام 2023

فيلم اتنين للإيجار

ويطرح الفيلم السينمائي “اثنين للإيجار” في يوم 25 يناير الجاري والذي يخوض بطولته النجمين بيومي فؤاد ومحمد ثروت.

وتدرو أحداث فيلم "اتنين للإيجار" في إطار كوميدي حول عاطلين يدعيان "صفيحة وحمادة" وهما بيومي فؤاد ومحمد ثروت ويبحثان عن فرصة عمل مناسبة لكسب قوت يومهما، ويقرران عرض نفسيهما للإيجار على من يدفع لهما لتلبية مطالبهما كوسيلة لكسب الرزق.

وتعتمد قصة فيلم "اتنين للإيجار" على ظهور عدد من ضيوف الشرف، ويشارك فيه كل من بيومي فؤاد، محمد ثروت، رانيا يوسف، ميريهان حسين، ثراء جبيل، وإسعاد يونس، ومن تأليف محمد القواشتي وإخراج شادي علي، وتعتمد قصة الفيلم على ظهور عدد من ضيوف الشرف، كل ضيف بطل حكاية ويدور الفيلم في إطار كوميدي تشويقي.

فيلم المطاريد

ويطرح الفيلم السينمائي “المطاريد” والذي يخوض بطولته الفنان أحمد حاتم والنجم إياد نصار بدور العرض السينمائي في مصر يوم 25 يناير الجاري.

تدور أحداث “المطارید” في إطار كومیدي حول صلاح (أحمد حاتم) الذي یعود من أمریكا بعد وفاة والده لیبیع أملاكه في الأریاف، بما فیھا نادي كرة القدم.

یشارك في بطولة الفیلم أیضاً إیاد نصار، تاراعماد، محمد محمود، محمود حافظ، محمود اللیثي، محمود البزاوي، حسن مالك، طه الدسوقي، محمود اللیثي، دنیا سامي، مصطفى غریب، ومحمد مولي، ومن إنتاج جي كرییشنز، سینرجي، ماجیك بینز، أفلام مصر العالمیة، نیو سینشري، فیلم سكویر وأوسكار، وتألیف صلاح الجھیني وعزت أمین، منتج منفذ محمد نّصار، وإخراج یاسر سامي.

فيلم اخي فوق الشجرة

وينافس النجم رامز جلال بفيلم جديد خلال موسم أفلام منتصف العام ويحمل أسم “أخي فوق الشجرة”، والمقرر عرضه في 18 يناير المقبل.

تدور أحداث الفيلم حول علاء وهو شاب انطوائي يعيش حياة صحية ومنظمة ثم تنقلب حياته رأسًا على عقب عودة شقيقه التوأم بهاء من الخارج و الذي لم يكن يعلم بوجوده من قبل وهو عكس علاء تمامًا على جميع المستويات، ويعاني علاء “رامز جلال” من أفعال شقيقه بهاء التي تفجر أحداثًا كوميدية في الفيلم.

فيلم "أخي فوق الشجرة" بطولة رامز جلال، نسرين طافش، تارا عماد، حمدي الميرغني، دينا محسن الشهيرة بـ ويزو، محمد ثروت، وعدد آخر من الفنانين إضافة إلى ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

فيلم أنا لحبيبي

ويعود النجم كريم فهمي للسينما من جديد بفيلم “انا لحبيبي” والذي من المقرر طرحه يوم 2 فبراير المقبل، و تدور أحداث فيلم أنا لحبيبي حول قصة اجتماعية رومانسية، يجسد كريم فهمي من خلاله شخصية كاتب روائي، ومع تتابع الأحداث يعيش قصة حب مع ياسمين رئيس، التي تنتمي لطبقة اجتماعية متوسطة، ويخوضان العديد من الصراعات سويًا خلال العمل.

ويشارك كريم فهمي في بطولة فيلم أنا لحبيبي عدد من النجوم، أبرزهم، ياسمين رئيس، سوسن بدر، بيومي فؤاد، أحمد مالك، محمد الشرنوبي، ومحسن محيي الدين، الفيلم تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجوري.

فيلم مغامرات كوكو

ويعتبر فيلم “مغامرات كوكو” الفيلم الثاني لبيومي فؤاد في منافسة أفلام منتصف العام والذي يبدأ عرضه في يوم 2 فبراير المقبل وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي لايت حول تنافس فريقين من الأطباء البيطريين، فريق من الطيبين بقيادة دكتور كوكو الذي يلعب دوره بيومي فؤاد، ويعاونه في الفريق أوس أوس وشيرين رضا، فيما يضم فريق الأشرار خالد الصاوي، نانسي صلاح، عمرو عبدالعزيز، وطاهر أبو ليلة.

فيلم جروب الماميز

ويطرح فيلم “جروب الماميز” بدور العرض السينمائي في يوم 1 فبراير المقبل، الذي يناقش معاناة الأمهات من العديد من المشكلات مع أبنائهم، وقيامهم في النهاية بالاتفاق والهرب من تلك المسئوليات.

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي حيث يجمع جروب للواتس آب خاص بالمدرسة 3 أمهات من ثلاث طبقات اجتماعية مختلفة، حيث تعانى اثنين منهما من علاقات سيئة مع أبنائهن، فتقرر صديقتهم الثالثة ملكة جمال مصر السابقة، مساعدتهن للتقريب بينهن وبين أبنائهن، وهى أم مرحة لطيفة لا تعرف الانضباط.

فيلم "جروب الماميز" بطولة روبى ويسرا اللوزي، محمد ثروت، محمود حافظ، ليلى عز العرب، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف إيهاب بليبل وغادة عبد العال وإخراج عمرو صلاح.