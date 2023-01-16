إحالة عامل للجنايات بتهمة ترويج العملات المقلدة عبر «السوشيال ميديا»

قررت جهات التحقيق بمدينة نصر، اليوم الإثنين، إحالة عامل للمحاكمة الجنائية، بتهمة تزوير وتقليد العملات الوطنية وترويجها على المواطنين.

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني، في الآونة الأخيرة، وجود مجموعات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تقوم بالترويج وعرض عملات وطنية "مقلدة" للمواطنين، ويزعم المشتركون بها امتلاكهم كمية من العملات الوطنية المقلدة بفئاتها المختلفة وترويجها على المواطنين راغبى شراءها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن ضبط (أحد العناصر الإجرامية- مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية) لقيامه بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين من خلال إنشائه العديد من الحسابات الإلكترونية الاحتيالية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة زعم من خلالها امتلاكه وادعاه تسويق عملات وطنية "مقلدة" من فئات مختلفة نظير نسبة عمولة محددة مسبقاً- على خلاف الحقيقة- وتمكن من خلال نشاطه الإجرامي المشار إليه الإيقاع بالعديد من الضحايا والاستيلاء على أموالهم بعد إقناعهم بطرق احتيالية بتحويل جزء من المبلغ المالي المتفق عليه كعربون على محافظ مالية مع علمه بخشية المجني عليهم الإبلاغ عن تلك الوقائع حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة الجنائية.

وبتقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة، وعثر بحوزته على (هاتف محمول- 3 شرائح خطوط هواتف محمولة)، بالفحص الفنى للهاتف المحمول تبين احتواؤه على صفحات إلكترونية احتيالية ومحادثات صوتية ورسائل نصية تؤكد نشاطه الإجرامى.

وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.