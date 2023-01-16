هبة الخولي: نسعى لكون معرض القاهرة الدولي الأول في استخدام «الميتافيرس»

قالت هبة الخولي الممثل للنشر والمطبوعات لشركة المتحدة للخدمات الإعلامية: «كل عام أنتظر المؤتمر الصحفي للإعلان الجديد وتقديم الجديد عن منصة القاهرة الدولي للكتاب، والذي بدات في الدورة الـ52 للمعرض القاهرة الدولي للكتاب».

وأضافت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمركز المنارة بالتجمع الخامس لإعلان تفاصيل معرض الكتاب: "هذا العام أنجزنا كل التكامل المطلوب لتقديم الناشرين الكترونيا والدفع والتحصيل إلكترونيا، واستطعنا أن نتماشي مع توجه الدولة للتحصيل إلكترونيا وتقليل التداول بالعملة الرقمية، وواصلت كذلك رفع الأغلفة على منصة المعرض، حتى يكون هناك غزارة ورواج افتراضي، قدمنا التكامل مع البريد، ونجحنا في توصيل المتب التي تم طلبها لمحافظات مختلفة داخل مصر، قدمنا هذا العام تطبيق أبلكيش موبايل للمعرض، وهو يسهل الدخول على المنصة، ويتلقى التعامل مع التطبيق سواء بيع إلكترونيا.



وتابعت: أضفنا عبر المنصة مكتبة الأسرة تم تحويلها الى بي دي إف، وقدمنا فيديو لقصة أبي خربوش للكاتب كامل الكيلاني، إلى جانب ذلك نقوم بتحويل الجولة الافتراضية من عادية إلى ميتافيرس وتحويل مكتبة الأسرة إلى ميتافيرس، ومايتم من تطوير ليس فقط على منطقة الشرق الأوسط بل للمنافسة عالميا كاول دولة تقوم بهذا العمل، وسنحول كتب الأطفال إلى العاب تفاعلية.

وكانت إدارة معرض القاهرة الدولي للكتاب قد أقامت في الثانية ظهر اليوم الإثنين الموافق 16 يناير 2023، مؤتمرًا صحفيًا في قاعة المؤتمر بمركز المنارة بالتجمع الخامس، للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، المقرر إقامته 25 يناير الجاري، بأرض المعارض.

وحضر المؤتمر وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة نيفين الكيلاني، ورئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب الدكتور أحمد بهي الدين، وسفير دولة المملكة الأردنية الهاشمية بالقاهرة السفير أمجد العضايلة، دولة ضيف الشرف، ورئيس اتحاد الناشرين المصريين سعيد عبده، ورئيس اتحاد الناشرين العرب محمد رشاد، بالإضافة إلى رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري هشام عكاشة، وممثلى الشركة المتحدة للطباعة والنشر وتكنولوجيا المعلومات المنفذة بالمنصة الخاصة بالمعرض، وأعضاء لجنته العليا.

والمملكة الأردنية الهاشمية ستحل ضيفًا في الدورة الـ54، أما عن شخصية المعرض هذه الدورة فهي الشاعر الراحل صلاح جاهين، وكاتب الأطفال الكبير كامل كيلاني شخصية معرض الطفل، بوصفه رائدًا من رواد أدب الطفل ليس في مصر فقط وإنما في العالم العربي.