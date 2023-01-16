الأرصاد تكشف لـ«الدستور» موعد تحسن الأحوال الجوية

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن طقس اليوم الإثنين، وتوقعها بسقوط أمطار على محافظات القاهرة الكبرى، خاصة ومحافظات وجه بحري، نتيجة منخفض جوي يجتاح البلاد، سيكون هناك أمطار متوسطة إلى خفيفة على مناطق القاهرة الكبرى، وبعض محافظات الصعيد.

وتابعت غانم في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًة: "تبدأ الأحوال الجوية في حالة التحسن مع بداية صباح الثلاثاء نتيجة التأثر بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، وأيضًا مرتفع على سطح الأرض يعملان على تحسن الأحوال الجوية، ونبدأ نشهد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة، وتتلاشى فرص سقوط الأمطار".

واختتمت قولها: "تتلاشى فرص سقوط الأمطار بدايًة من غد الثلاثاء، وتبقى بعض الفرص الخفيفة على السواحل الشمالية".

درجات الحرارة اليوم الإثنين

السواحل الشمالية العظمى 17 الصغرى 11

جنوب سيناء العظمى 21 الصغرى 13

شمال الصعيد العظمى 17 الصغرى 7

جنوب الصعيد العظمى 21 الصغرى 9

العاصمة الإدارية العظمى 17 الصغرى 11

6 أكتوبر العظمى 17 الصغرى 11

بورسعيد العظمى 18 الصغرى 12

العلمين الجديدة العظمى 17 الصغرى 12