الإثنين 16 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

الأرصاد تكشف لـ«الدستور» موعد تحسن الأحوال الجوية

الامطار
الامطار

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن طقس اليوم الإثنين، وتوقعها بسقوط أمطار على محافظات القاهرة الكبرى، خاصة ومحافظات وجه بحري، نتيجة منخفض جوي يجتاح البلاد، سيكون هناك أمطار متوسطة إلى خفيفة على مناطق القاهرة الكبرى، وبعض محافظات الصعيد.

وتابعت غانم في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًة: "تبدأ الأحوال الجوية في حالة التحسن مع بداية صباح الثلاثاء نتيجة التأثر بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، وأيضًا مرتفع على سطح الأرض يعملان على تحسن الأحوال الجوية، ونبدأ نشهد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة، وتتلاشى فرص سقوط الأمطار".

واختتمت قولها: "تتلاشى فرص سقوط الأمطار بدايًة من غد الثلاثاء، وتبقى بعض الفرص الخفيفة على السواحل الشمالية".

درجات الحرارة  اليوم الإثنين

 السواحل الشمالية      العظمى 17     الصغرى 11

 جنوب سيناء  العظمى 21     الصغرى 13

 شمال الصعيد العظمى 17     الصغرى 7

 جنوب الصعيد      العظمى 21     الصغرى 9

 العاصمة الإدارية      العظمى 17     الصغرى 11

 6 أكتوبر      العظمى 17     الصغرى 11

 بورسعيد      العظمى 18     الصغرى 12

 العلمين الجديدة  العظمى 17     الصغرى 12

هيئة العامة الأرصاد الجوية الأرصاد الجوية الحرارة الأحوال الجوية الاحوال

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدولة مسئولة عن منح الناس الأمل

الأكثر قراءة

شقيقان يرويان ملابسات قتل شقيقتيهما فى الصف

الأرصاد تكشف لـ«الدستور» موعد تحسن الأحوال الجوية

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في تصادم سيارتين بطريق الإسكندرية مطروح

بينهم ناصر ومطر.. قرار جديد بإدراج قيادات إخوانية على قوائم الإرهاب

الرئيس السيسى يستقبل الرئيس التنفيذى لشركة إينى الإيطالية للبترول

الرئيس السيسى يوجه بتطوير المناطق الصناعية تحت مظلة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد كامل

«خطوة»

محمود خليل

«الدين والسياسة» على «طريق الآلام»

رشا عبدالمنعم

مبادرة المسرح المدرسى ضرورة تربوية لا رفاهية

محمد العسيري

التمييز فى جامعة جنوب الوادى

ماجد حبته

وثائق بايدن.. وثائق ترامب

لواء.حمدى البطران

ذات يناير [2]

جمال-أسعد

الأزمة والمصارحة

لواء. محسن الفحام

الصعيد السعيد

صور

عزاء والد ريم البارودى بمسجد الصديق بمساكن شيراتون

مناقشة «الصخر والبحر» لصبرى موسى في جريدة الدستور

اعتراضات سيد عبدالحفيظ ولاعبى الأهلى على حكم مباراة التعادل مع المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

«مش حلال».. لماذا يتظاهر اليهود الحريديم فى إسرائيل ضد «محل موبايلات»؟ (فيديو)

الآلاف يتظاهرون فى تل أبيب والقدس وحيفا ضد حكومة نتنياهو

مفتى سلطنة عمان: انتهاكات الاحتلال فى المسجد الأقصى هى إيذان منها بالحرب