«شكاوى النواب» يوافق على ضم مركز الزينية لمنظومة التأمين الصحى الشامل

أشاد النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، بالموافقة على ضم مركز الزينية والقرى التابعة له بمحافظة الأقصر، لمنظومة التأمين الصحي الشامل، استجابة لطلبه المقدم بتاريخ 29 نوفمبر 2022.

وناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، اليوم الإثنين، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد إدريس بشأن ضم مركز الزينية وتوابعها، إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، وأبرزها قرى "المدامود والعشي والصعايدة والزينية قبلي" وذلك بحضور ممثلي هيئة التأمين الصحي.

وأضاف "إدريس" خلال مناقشه الطلب، أن مركز الزينية والقرى التابعة له، يحلم سكانه بالانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل أسوة بباقى مراكز محافظة الأقصر، والتي تطبق بها منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث إن هذا المركز يضم 5 وحدات محلية تضم 5 قرى رئيسية وتخدم الآلاف من المواطنين، وذلك لتوفير حياه كريمة لهم وضمان تقديم خدمة صحية تليق بهم.

وأضاف خلال الاجتماع، أن مركز ومدينة الزينية مترامي الأطراف يقطنه الآلاف من المواطنين، ويستحق النظر إليه بعين الاعتبار والاهتمام بصحة المواطنين، لا سيما أن هذا المركز تأسس قبل 16 عامًا من الآن، بعدما صدر له القرار رقم 1246 في سنة 2007.

وتابع: يضم القرار المركز خمسة وحدات محلية بالإضافة إلى مدينة الزينية عاصمة المركز، حيث يضم الوحدة المحلية لقرية الزينية بحري والوحدة المحلية لقرية الصعايدة، والوحدة المحلية لقرية العشى والوحدة المحلية لقرية المدامود قبلي، والوحدة المحلية لقرية المدامود بحرى.

وطالب "إدريس" بضرورة ضم هذا المركز لمنظومة التأمين الصحي، خاصة أن سكان المركز يتخطون الـ 65 ألف نسمة، فيما تبلغ مساحته حوالي 100 كم 2، حيث يقع المركز شمال مدينة الأقصر عاصمة المحافظة ويحده من الناحية الشمالية مركز ومدينة قوص ومن الناحية الغربية نهر النيل ومن الناحية الشرقية الظهير الصحراوي ومدينة طيبة.