كريمة مختار فى لقاء قديم: مكنتش أستحق العذاب ده من أهلى

كشفت الفنانة كريمة مختار، التي يحتفل "جوجل" بها اليوم، حيث تحل ذكرى ميلاد الفنانة كريمة مختار الـ89 اليوم الاثنين 16 يناير، عن أن قرار دخولها مجال الفن قوبل برفض شديد من أهلها.

وقالت في لقاء قديم لها مع الفنانة صفاء أبو السعود: "لو كانوا أهلي عايشين وشايفيني دلوقتي وعرفوا اني معملتش حاجة أندم عليها مكنتش شفت اللي شفته، موضحة: "مكنتش أستحق كل العذاب اللي عيشته أنا آسيت كتير بسبب القصة دي".

وتابعت: "العيلة كلها كانت ثائرة، وغاضبة من قرار التمثيل، وكانوا خايفين على إخواتي البنات ميتجوزوش، ولكن أنا معملتش حاجة أندم عليها وبتكرم على أعمالي الحمدلله".

الجدير بالذكر أن محرك البحث جوجل، احتفل بالذكرى الـ89 لميلاد الفنانة كريمة مختار، حيث يصادف يوم 16 يناير من كل عام.

كريمة مختار

كريمة مختار من مواليد محافظة أسيوط، اشتهرت بتقديم دور الأم في الأعمال السينمائية والتليفزيونية، وقدمت العديد من الأعمال التي تركت أثرًا كبيرًا في نفوس المشاهدين.

وبدأت كريمة مختار، التمثيل عام 1964، وهي زوجة المخرج الكبير نور الدمرداش، ونجلها الإعلامي معتز الدمرداش، ولها سجل حافل من الأعمال السينمائية يأتي على رأسها (الحفيد- رجل فقد عقله - الليلة الموعودة - سعد اليتيم)، بالإضافة إلى الأعمال الدرامية، ومنها الأشهر دورها في مسلسل يتربى في عزو، الذي قامت فيه بدور ماما نونا، بالإضافة إلى أعمالها مع الراحل فريد شوقي في مسلسلات البخيل وأنا وصابر يا عم صابر، من الذي لا يحب فاطمة.

ورحلت الفنانة كريمة مختار في 12 يناير من عام 2017، وسط حزن كبير من محبيها والوسط الفني، لما تملكه من تاريخ كبير وعلاقات قوية معهم على المستوى الإنساني والمهني.