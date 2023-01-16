محافظ مطروح يترأس لقاء خدمة المواطنين الدورى «صور»

ترأس اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الإثنين، لقاء خدمة المواطنين الدوري، بحضور العميد حاتم السبع، السكرتير المساعد ورؤساء ومديري القطاعات والإدارات المعنية بالمحافظة.

وخلال الاجتماع تم الاستماع عن قرب لشكاوى عدد من المواطنين والاستجابة لمطالبهم في إطار الحرص على التواصل المستمر والاستماع لمطالب وشكاوى المواطنين وتقديم مزيد من الخدمات والدعم اللازم للحالات الملحة لتحقيق مزيد من الاستقرار والحياة الكريمة لهم.

واستعرضت رجاء سالم، مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالمحافظة، في بداية اللقاء جهود إدارة خدمة المواطنين خلال الفترة من ١٩ ديسمبر٢٠٢٢ حتى ١٥ يناير ٢٠٢٣ من تقديم مساعدات وإعانات مالية شهرية منها مساعدات علاج مع تكفل المحافظة بنفقات علاج بمستشفيات خارج المحافظة لعدد من الحالات الصحية الحرجة من غير القادرين، بإجمالي مبلغ ٦٢ ألف جنيه، بعدد ١٢ حالة، بالإضافة إلى مساعدات مالية متنوعة استفاد منها عدد ٣١حالة من غير القادرين والأولى بالرعاية بالمحافظة بمبلغ ١٥.2 ألف جنيه بجانب الاستجابة وتلبية عدد ١٥٠٣طلبات من إجمالي ١٥٢٣ من طلبات المواطنين على بوابة الشكاوى الموحدة لمجلس الوزراء، ومواقع التواصل الاجتماعي وشكاوى صفحة المركز التكنولوجي ومنظومة الشكاوى بنسبة تنفيذ ٩٨%.

ووجّه محافظ مطروح، بالعمل على توفير بديل أو نقل مدرس من سيوة إلى أقرب مدينة نظرا لظروفه الصحية والأسرية لحين الموافقة على طلبه الانتداب خارج المحافظة.

وأكد محافظ مطروح أهمية مبادرة حياة كريمة في توفير كل الخدمات الضرورية التي توفرها الدولة المصرية للمواطنين في كل الأنحاء وذلك ردًا على طلب إنشاء مدرسة بتجمع أبو ذراع بمدينة براني والمدرجة ضمن أعمال المبادرة، مع التوجيه بالتنسيق مع مؤسسة مصر الخير لإدراج مقترح إنشاء مدرسة مجتمعية تعليم أساسى ضمن خطة مشروعات المؤسسة المستقبلية بمطروح وإنشاء ٣٠ مدرسة مجتمعية بالمحافظة لخدمة أهالي التجمعات الصحراوية.

كما وجّه لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدفع بمزيد من سيارات توفير مياه الشرب للمواطنين خاصة بالمناطق المرتفعة لحين الانتهاء من أعمال توسعة الطريق الدولى الساحلى وتوفير مزيد من المياه بالخزانات الاستراتيجية والتمكن من عمل الوصلات الفنية اللازمة، وذلك ردًا على طلب أهالي منطقة تجمع البرهومية شرق الضبعة.

وشدد محافظ مطروح على المعاينة الميدانية لمنطقة عزبة السادات بمرسي مطروح وعمل محضر تنسيقي بين الجهات المعنية بالخطة الزمنية لتنفيذ الأعمال والعرض عليه و بشأن طلب الأهالي توصيل شبكة الغاز الطبيعي بعد الانتهاء من جزء كبير من أعمال شبكة الصرف الصحى بالمنطقة وما يتبعها من شبكة الخدمات والرصف، كذلك معاينة على الواقع لأسباب تضرر الأهالي من عدم وصول مياه الشرب بمنطقة الكيلو٤ خلف مدرسة الثانوى التجاري ومنطقة السواني بجوار المدرسة ووضع الحلول اللازمة مع مراجعة المحابس والضخ لتلك المناطق تيسيرًا على المواطنين.

وفي نهاية اللقاء، وجّه محافظ مطروح بعمل المقايسات اللازمة بشأن طلب مد خدمة التليفونات لعدد من المنازل بمنطقة عزبة الشيخ عطيوة بجوار السكة الحديد بمرسى مطروح وأهمية التواصل مع المواطنين بشأن الاجراءات المطلوبة والتيسير عليهم.

محافظ مطروح

محافظ مطروح

محافظ مطروح