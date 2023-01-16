الإثنين 16 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط قائد أتوبيس لسيره عكس الاتجاه بالقاهرة

ضبط قائد أتوبيس لسيره
ضبط قائد أتوبيس لسيره عكس الاتجاه

تمكنت الأجهزة الأمنية، اليوم الإثنين، من كشف ملابسات ما تم تداوله على موقع "فيسبوك" بشأن قيام قائد أتوبيس بالسير عكس الاتجاه بالقاهرة وضبط مرتكب الواقعة.

وجاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" بشأن قيام قائد أتوبيس بالسير عكس الاتجاه بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة.

بالفحص ومن خلال استخدام التقنيات الفنية الحديثة تم تحديد الأتوبيس المشار إليه، وتبين أنه تابع لإحدى الشركات الخاصة، وتم ضبطه وقائده (مقيم بمحافظة القليوبية)، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية مدينة نصر بالقاهرة

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