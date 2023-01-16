الأنبا مرقس يترأس احتفالات عيد الأمير تادرس في كنيسة بهتيم بشبرا الخيمة

ترأس الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة وتوابعها، احتفالات كنيسة الامير تادرس المشرقي ببهتيم، بعيد شفيع الكنيسة، وزار مطران شبرا الكنيسة وإلقاء كلمة بعنوان خبزنا كفافنا.

وتقوم الكنيسة بإتمام طقوس تطييب الرفات يوم الخميس المقبل الموافق 19 من يناير الجاري.

من جهة اخرى، صلى نيافة الأنبا نوفير أسقف إيبارشية شبين القناطر، قداس عيد الختان المجيد في كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل والقديس ونس بالخصوص، التابعة للإيبارشية.

وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة القس فيلوباتير زكي كاهن الكنيسة ذاتها، والمنسق الإعلامي للإيبارشية، قمصًا.

و شارك في صلوات القداس والرسامة عدد من الآباء الكهنة والشمامسة وشعب الكنيسة.