الإثنين 16 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 3 لشروعهم في سرقة هاتف محمول من طفل بالقاهرة

سرقة هاتف محمول
سرقة هاتف محمول

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة، من صاحب إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بطلب أحد الأشخاص نشر فيديو بعنوان "محاولة خطف طفل" على الصفحة خاصته، يظهر خلاله سيارة تسير وبجوارها شخص مترجل وقيام الأخير بالتوجه لأحد الأطفال حال جلوسه أمام مدخل أحد العقارات، ومحاولة سرقة الهاتف المحمول الخاص بالطفل إلا أنه قام بالاستغاثة وتمكن من الفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن تحديد هوية ومحل سكن الطفل سالف الذكر، وبالانتقال تم التقابل مع والد الطفل ("حارس بالعقار" بدائرة قسم شرطة المقطم - مقيم بذات العنوان) وقرر بأنه حال تواجد نجله أمام العقار محل سكنه وبحوزته هاتفه المحمول، فوجىء (بأحد الأشخاص "غير معلوم بياناته لديه") يقوم بالإمساك به، ومحاولة سرقة هاتفه المحمول، فقام بإلقاءه داخل العقار، ولاذ بالفرار، وتمكن المتهم من الهرب باستخدام السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو.

وبتكثيف التحريات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد مرتكبي الواقعة وتبين أنهم (3 أشخاص – مقيمين بدائرة القسم).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقهم، وبحوزتهم السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة "ملك أحدهم"، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية قسم شرطة المقطم مديرية امن القاهرة

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وائل لطفي

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