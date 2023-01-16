3 مصابين فى تصادم سيارة إسعاف وتوكتوك أسفل كوبرى دمنهور بالبحيرة

أصيب 3 أشخاص، منذ قليل، بكدمات وسحجات مختلفة بالجسم، إثر وقوع حادث تصادم سيارة إسعاف خاصة بتوك توك، أسفل الكوبرى العلوى بدمنهور.

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة. وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة إسعاف خاصة وتوك توك بمدينة دمنهور بالبحيرة.

وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص، وهم: سعيد. م. س 12 سنة - دمنهور كدمات وسحجات بالجسم وإياد. م. س 10سنوات - دمنهور كدمات وسحجات بالجسم وأحمد. ا. ز 22 سنة - دمنهور كدمات وسحجات بالجسم؛ وجار إجراء الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.