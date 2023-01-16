تراجع أسعار النفط رغم تفاؤل‭ ‬بزيادة الطلب على الوقود فى الصين

تراجعت أسعار النفط عالميًا بداية التعاملات الآسيوية، اليوم الإثنين، بعد مكاسب أمس، وسجل خام برنت 75 سنتًا أو 0.88% إلى 84.53 دولار للبرميل.

فيما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 79.22 دولار للبرميل، منخفضًا 89 سنتًا أو 0.44%، وسط تداولات ضعيفة خلال عطلة عامة في الولايات المتحدة.

وارتفع الخامان بأكثر من 8% الأسبوع الماضي، في أكبر مكاسب أسبوعية منذ أكتوبر الماضي، بعد ارتفاع واردات الصين من الخام بنسبة 4% على أساس سنوي في ديسمبر، في حين أدى انتعاش السفر بمناسبة رأس السنة القمرية الجديدة إلى تعزيز توقعات الطلب على الوقود.

وقالت مصادر تجارية ومحللون إنه من المتوقع أن يؤدي انتعاش الطلب المحلي إلى انخفاض بنسبة 40% في صادرات الصين من المنتجات النفطية المكررة في يناير مقارنة بشهر ديسمبر.

وحصل النفط على دعم أيضًا بعد انخفاض الدولار إلى أدنى مستوى في 9 أشهر تقريبًا مقابل اليورو، بعدما عززت بيانات التضخم التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيبطئ وتيرة رفع الفائدة في المستقبل.

وأشارت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى أن الحظر المرتقب من جانب الاتحاد الأوروبي على الواردات المنقولة بحرًا من المنتجات البترولية الروسية في الخامس من فبراير قد يكون أشد تأثيرًا من ذلك الذي فرضه الاتحاد على واردات الخام المنقولة بحرًا من روسيا في ديسمبر 2022.

ووفقًا لموقع "Oil price"، يتوقع الخبراء أن "الحصص الأعلى تدعم وجهة نظر استعادة الطلب الصيني هذا العام، والتغيير الأسرع من المتوقع في سياسة Covid يعني أن تعافي الطلب يمكن أن يكون أقوى مما كان متوقعًا في البداية".

ومن المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على النفط في عام 2023 بحوالي 1.7 مليون برميل في اليوم، 50% منها نصيب الصين.