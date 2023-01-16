الإثنين 16 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«ديلي ميل»: الولايات المتحدة في طريقها إلى ركود 2008

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة

قال عدد من خبراء الاقتصاد، إن الولايات المتحدة الأمريكية في طريقها لمواجهة ركود آخر يوازي ركود عام 2008، وتراجع مؤشرات قطاع التصنيع الى كثر من النصف خلال الشهرين الماضيين، وانخفاض الطلب وارتفاع معدلات الرهن العقاري تسبب في حدوث انكماش بالرغم من جهود الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأشار الصحيفة في تقريرها، إلى أن كبار الاقتصاديين يحذرون من أن الركود قادم في المستقبل القريب ، على الرغم من محاولات إدارة بايدن التقليل من المخاطر.

ويقول لاكشمان أكوثان وأنيرفان بانيرجي، المؤسسان المشاركان لمعهد أبحاث الدورة الاقتصادية - الذي يحدد تواريخ الركود في 22 اقتصادًا عالميًا - إن الولايات المتحدة في طريقها لمواجهة ركود آخر مثل الركود في عام 2008.

ولفت إلى أن جهود إدارة بايدن لسحق الانكماش الاقتصادي الوشيك جاءت متأخرة للغاية، وعلى الرغم من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من عام 2022، وإضافة الاقتصاد المزيد من الوظائف، فإن هذا سيتغير قريبًا.

وأشار الاقتصاديان أتشوثان وبانرجي، إلى أن معهد أبحاث الدورة الاقتصادية توقت حدوث ركود منذ الربيع الماضي، وأن التنبؤ لم يتغير على الرغم من جهود الاحتياطيات الفيدرالية لرفع أسعار الفائدة.

وأضافا أنه "بحلول الوقت الذي بدأ فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة ، كان الاقتصاد يتباطأ بالفعل ، مما يجعل الركود أكثر احتمالية".

قال أكوثان وبانرجي، إن قطاع السلع معرض للخطر بشكل خاص لأنه حساس لارتفاع أسعار الفائدة ، مما يزيد من تكلفة الاقتراض للعديد من العائلات ،

وشهد الشهر الماضي، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي بمقدار نصف نقطة مئوية ، ولا يزال ضعف الحركة المعتادة ولكن ليس بنفس الضخامة التي حققها في الارتفاعات الأربع الأخيرة التي قام بها ، والتي كانت كلها ثلاثة أرباع نقطة مئوية.

نتيجة لذلك، انخفضت الطلبيات من المصانع الأمريكية، وتحت ضغط ارتفاع معدلات الرهن العقاري انخفض البناء السكني.

إدارة بايدن أسعار الفائدة الاحتياطي الفيدرالي الانكماش الاقتصادي البريطانية

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