تقرير أمريكى: مصر نقطة ساخنة للغاز وتعمل على تعزيز أنشطة الاستكشاف البحرية والبرية 

قال موقع “spglobal” الأمريكي والمعني بالغاز والتمويلات والمال والأعمال، أن مصر باتت نقطة ساخنة للغاز حيث تعمل على تعزيز أنشطة الاستكشاف البحرية والبرية، كما سلط الموقع الضوء على احدث اكتشافات ايني الايطالية في مصر.

اكتشاف ايني

وقال التقرير الأمريكي: لقد حققت إيني اكتشافًا "مهمًا" للغاز الطبيعي قبالة سواحل مصر في شرق البحر الأبيض المتوسط بالقرب من المرافق الحالية للشركة الإيطالية الكبرى وسط أنشطة استكشاف متسارعة في مياه الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.

وتابع التقرير: أن اكتشاف بئر نرجس -1 الواقع في امتياز منطقة نرجس البحرية سيعزز منح إيني مؤخرًا لكتل جديدة في مصر ، حسبما ذكرت الشركة في بيان أصدرته في 15 يناير.

وأضافت: "نرجس -1 يؤكد صحة تركيز إيني على مصر لاسيما مع منح مصر لايني لكتل التنقيب شمال رفح ، شمال الفيروز ، شمال شرق العريش ، طيبة وبيلاتريكس-سيتي إيست ،" وتمتلك إيني حصة 45٪ في امتياز منطقة نرجس البحرية ، الذي يمتد على مساحة 1،800 كيلومتر مربع ، من خلال الشركة التابعة لها IEOC Production BV.

شيفرون هي مشغل الامتياز بنسبة 45٪ وشركة ثروة للبترول المصرية تمتلك الحصة المتبقية البالغة 10٪.

إيني هي أكبر منتج أجنبي للهيدروكربونات في مصر ، مع ما يقرب من 350.000 برميل نفط في اليوم من الإنتاج.

مصر نقطة ساخنة للغاز

وقال التثرير: لقد أصبحت مصر نقطة ساخنة للغاز بعد أن أعلنت إيني عن اكتشاف حقل ظهر العملاق للغاز البحري في البلاد في عام 2015. تنتج إيني حاليًا حوالي 60 ٪ من إجمالي إنتاج الغاز في مصر وتشغل أيضًا 5 ملايين طن متري / العام منشأة لتصدير الغاز الطبيعي المسال بدمياط.

كما زاد إنتاج مصر من الغاز في السنوات الأخيرة ، إلى حد كبير على خلفية حقل ظهر وغيره من الحقول الناشئة الجديدة.

بلغ إجمالي الإنتاج 71 مليار متر مكعب في عام 2021 ، وفقًا لبيانات وزارة الطاقة ، بزيادة 10 مليار متر مكعب على أساس سنوي.

وتعمل مصر وشركاؤها الدوليون على تعزيز أنشطة الاستكشاف البحرية والبرية حيث تسعى مصر إلى زيادة إنتاجها من الغاز وتلبية الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي المسال ، لا سيما من أوروبا.

وفي ديسمبر ، دعت الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي المملوكة للدولة شركات النفط والغاز للمشاركة في جولة مزايدة 2022 لاستكشاف 12 قطعة بحرية وبرية في البحر الأبيض المتوسط ودلتا النيل.

في 30 أغسطس ، ناقش الرئيس التنفيذي لشركة إيني كلاوديو ديسكالزي والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هدف مصر لتصبح مركزًا إقليميًا للغاز من خلال محطتي تصدير للغاز الطبيعي المسال.

كما تمتلك مصر منشأتين لتصدير الغاز الطبيعي المسال - منشأة إدكو التي تديرها شل 7.2 مليون طن متري / سنة ومصنع دمياط الأصغر.

ومع اكتشاف حقل ظهر ، عادت مصر إلى امتلاك فائض من الغاز ، مع استئناف تصدير الغاز الطبيعي المسال من إدكو في أواخر عام 2018 ومن دمياط في فبراير 2021.