«الصحة»: خبراء أجانب يزورون مستشفيات الوزارة كل شهرين.. وهذه مهامهم

قال حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن المستشفيات التابعة للقطاع الخاص تقوم باستقدام خبراء أجانب لتقديم الخدمة العلاجية، مقابل آجر، ولذلك وقعت الوزارة بروتوكول يتيح استقدام خبراء أجانب للعمل بالمستشفيات الحكومية مجانا.

وأوضح "حسام عبد الغفار"، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي" أن البروتوكول الموقع سيساهم قي تقليل إرسال المواطنين للسفر إلى الخارج فى حال عدم وجود علاج لها داخل مصر، منوها بأن البروتوكول تم العمل به بشكل فعلي.

واسترسل: "الشهر الحالي سيشهد زيارتين أو ثلاثة لمستشفيات، ونحن وقعنا البروتوكول لأكثر من 5 مستشفيات، وكل شهر أو شهرين سيكون هناك زيارة من خبير أو خبيرين".