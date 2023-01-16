إسلام الكتاتنى: جماعة الإخوان لن تعود صورتها الذهنية لما قبل 2013

قال إسلام الكتاتني، الخبير في حركات الإسلام السياسي، إن الخطاب الإعلامي الإخواني الحالي يحول الصراع السياسي إلى ديني، مؤكدًا أن لديهم إصرار غريب على تحويل المعركة لدينية.

الإخوان في معاناة تبادل الأدوار

وأضاف خلال حواره ببرنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامي شادي شاش، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الإخوان في معاناة تبادل الأدوار، فكل جماعة فيهم تحاول انتزاع القيادة لتؤكد أنها الأحق بها، وكل جبهة تحاول أن تبرز مميزاتها عن الأخرى، وكل منهم ينشر فضائحه عملًا بمقولة "حين يختلف اللصوص تظهر المسروقات".

وأكد أن الإخوان، تحاول استقطاب بعض القوى والأحزاب السياسية إليها، ويؤكدوا لهم أنهم صف واحد ولكن هذا خارج الأجندة الوطنية مع جماعة ثبت أنها لا تصلح، مشيرًا إلى أن فكرة أن تيار إسلامي ويمارس السياسة فكرة مشوهة وعقيمة، وفكرة السياسة على أساس ديني لا تصلح للدولة.

وأكد أنه واضح للعيان أن هذه الجماعة لن تعود صورتها الذهنية لما قبل 2013؛ لأن العزلة الشعبية هي حائط الصد، وكذلك الجرائم السياسية التي ارتكبوها، وهذا صعب لأن هذا واقع نعيشة وهم يحالون أن يكون لهم احتضان غربي لكي يعيدهم على الرغم من القرارات الأوروبية التي قيدت حركاتهم ولم يعد سوى أمريكا التي تساندهم.