الإثنين 16 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

جوجل يحتفل بذكرى ميلاد الفنانة الراحلة كريمة مختار

جوجل يحتفل بذكرى
جوجل يحتفل بذكرى ميلاد كريمة مختار

احتفل محرك البحث العالمي جوجل بذكرى ميلاد الفنانة الراحلة كريمة مختار، اليوم الاثنين، بوضع صورتها على جداريته في ذكرى ميلادها التاسعة والثمانين، ضمن الشخصيات العامة المؤثرة في العالم العربي، ما جعلنا نرصد أبرز المعلومات عن صاحبة شخصية "ماما نونا" في مسلسل "يتربى في عزو".

 

من هي كريمة مختار؟

ولدت الفنانة الكبيرة كريمة مختار يوم 16 يناير 1934، واسمها الحقيقي عطيات محمد البدري، وترجع أصولها العائلية إلى مدينة ساحل سليم بمحافظة أسيوط.

 

حصلت على شهادة بكالوريوس في الفنون المسرحية، قبل أن تتزوج من المخرج نور الدمرداش، وتنجب منه 4 أبناء وهم:

 

  1. شريف الدمرداش ويعمل في مجال الهندسة.
  2. أحمد الدمرداش يعمل كمخرج.
  3. هبة الدمرداش.
  4. الإعلامي معتز الدمرداش.

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بداية كريمة مختار الفنية

بدأت الفنانة الراحلة في المجال الفني  خلال برنامج الأطفال الإذاعي الشهير «بابا شارو» في فترة الخمسينات.

 

ونالت مختار شهرة من خلال البرنامج كصوت إذاعي مميز يجيد تقديم الأعمال الدرامية عبر أثير الإذاعة، قبل أن يعُرض عليها المشاركة في بعض الأفلام السينمائية إلا أن أسرتها رفضت ذلك العرض، فاقتصر عملها على الإذاعة حتى سنحت لها الفرصة مرة أخرى بعد زواجها من المخرج نور الدمرداش عام 1958 والذي سهّل لها المشاركة في فيلم "ثمن الحرية".

 

أبرز أعمال كريمة مختار 

  • مسرحية العيال كبرت
  • ثمن الحرية.
  • المستحيل.
  • نحن لا نزرع الشوك.
  • الظريف والشهم والطماع.
  • أغنية الموت.
  • ومضى قطار العمر.
  • الحفيد.
  • أميرة حبي أنا.
  • وبالوالدين إحسانا.
  • أنقذوا هذه العائلة.
  • رجل فقد عقله.
  • وتمضي الأيام.
  • الشيطان يعظ.
  • إعدام طالب ثانوي.
  • الليلة الموعودة.
  • سعد اليتيم.
  • امرأة مطلقة.
  • اليتيم والذئاب.
  • مهمة صعبة.
  • الفرح.
  • ساعة ونص.
  • لن أعيش في حلمك.
  • ناعمة
  • الأنصار.
  • أدهم وزينات و 3 بنات.
  • نقطـة نظام.
  • يتربى في عزو.
كريمة مختار أبرز أعمال كريمة مختار بداية كريمة مختار نور الدمرداش من هي كريمة مختار ماما نونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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