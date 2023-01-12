الخميس 12 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

أيام زمان

«لست آسفة على تنظيم الأسرة وتضايقني ألقاب المسلسلات».. اعترافات كريمة مختار

كريمة مختار
كريمة مختار

اسمها عطيات محمد البدري، واشتهرت بدور الأم في السينما المصرية، واشتهرت أكثر بسبب الحملات الإعلانية التي تخصصت في توعية  الأسرة المصرية.

لست آسفة لقيامي بحملة لتنظيم الأسرة

عن حملتها الإعلانية لتنظيم الأسرة قالت كريمة مختار: "لا أريد أن أقول إن إعلاناتي الخاصة بتنظيم الأسرة أضرتني، ولست آسفة لقيامي بها، حقيقي أنني رفضت من البداية لكنني تراجعت وشاركت وقبلت، وفعلت هذا من منطلق أنها قضية قومية، وليس إعلانا عن سلعة، ورغم اقتناعي الشديد بهذا الإعلان إلا أنني احيانًا أشعر أنه كثير وأخاف فربما يصبح عقبة في طريق أعمالي الفنية".

دور الأم في السينما المصرية

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قدمت كريمة مختار دور الأم في الكثير من الأعمال الدرامية والفنية، وعنه قالت: "دور الأم هو شريحة "تانية خالص" وهو شريف كبير لأي نجمة، وهذا الدور ليس له سن معين، ومن الممكن أن يكون عمر النجمة صغيرا وتستطيع اقناع المشاهدين بالدور، نجاح دور الأم يتوقف على اقتناع الممثلة به لكي تستطيع إقناع المتلقي".

المسرح لا يقدم مسرحًا

وتحدثت كريمة مختار عن أزمة المسرح المصري فقالت: "ليس لدينا مسرح، ربما في القطاع العام يوجد مسرح أحيانًا، ولكن مسرح القطاع الخاص يقدم أعمال لا يمكن أن يقال عنها مسرح، ولكنها مجموعة من الرقصات بمناسبة ودون مناسبة، لأنه مسرح تجاري مائة بالمائة".

وأكملت: “لست أدري سببًا واحدا ليكون الدخول في مسرح الدولة لمدة 15 يوما دون تذاكر، لماذا لا يصبح المسرح بأجر رمزي، لكي يدخل المسرح من يحب المسرح، وليس اي شخص يسير في الشارع ويريد إضاعة بعض الوقت، فهو لن يخسر أي شيء”.

تضايقني ألقاب المسلسلات

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وتحدثت “مختار” عن مقدمات المسلسلات فقالت: “تضايقني جدا الألقاب التي توضع في مقدمة المسلسلات، لأنني أعلم أن الهدف منها هو إرضاء الجميع من ناحية ترتيب الأسماء، وأنا افضل أن توضع الأسماء في المسلسلات حسب الأقدمية أو القيمة الفنية، أو حسب الظهور في المسلسل، أو حسب الحروف الأبجدية فأي طريقة من هذه الطرق أفضل كثيرا، من ألقاب القديرة والكبيرة والعظيمة، وأنا شخصيا أفضل أن يكتب كريمة مختار”.

نظيم الأسرة المسرح الحملات الإعلانية الأم في السينما المصرية تنظيم الأسرة

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وائل لطفي

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